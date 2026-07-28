Aufstieg perfekt! Sturm gewinnt auch in Schottland

Nach dem klaren 4:0-Erfolg im Hinspiel gewinnen die "Blackies" auch das Rückspiel bei Heart of Midlothian in Edinburgh mit 2:0 und steigen mit einem Gesamtscore von 6:0 verdient auf.

Nach einer torlosen ersten Hälfte sorgen Simon Seidl (64.) und Emran Soglo (68.) binnen weniger Minuten für die Entscheidung.

Mit dem Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde hat sich Sturm gleichzeitig zumindest einen Platz in der Ligaphase der UEFA Europa League gesichert. In der dritten CL-Quali-Runde wartet nun entweder der türkische Vizemeister Fenerbahce Istanbul oder der polnische Vertreter Gornik Zabrze.

Schotten starten mutig

Bei strömendem Regen erwischen die Gastgeber den besseren Beginn und setzen Sturm früh unter Druck. Bereits nach neun Minuten kommt Claudio Braga nach einem Freistoß zum Kopfball, setzt diesen aber knapp neben das Tor.

Die Schotten bleiben spielbestimmend und kombinieren sich immer wieder gefährlich in die Grazer Hälfte. Blair Spittals Distanzschuss wird in höchster Not geblockt (15.).

Mit zunehmender Spieldauer befreien sich die Grazer jedoch aus der Druckphase – und vergeben gleich mehrere hochkarätige Möglichkeiten.

Schwolow verhindert Grazer Führung

Aus dem Nichts taucht Szymon Wlodarczyk nach einem langen Abschlag plötzlich alleine vor Alexander Schwolow auf, scheitert aber am deutschen Schlussmann (16.).

Nur wenige Minuten später setzt Jacob Peter Hödl Seedy Jatta in Szene, dessen Abschluss am Außennetz landet (24.). Kurz darauf rettet Schwolow bei einer Doppelchance erneut stark gegen Jatta und anschließend auch gegen Wlodarczyk (25.).

Der vermeintliche Führungstreffer fällt schließlich doch: Simon Seidl legt nach einem starken Zuspiel von Emran Soglo quer auf Jatta, der nur noch einschieben muss. Nach VAR-Überprüfung wird der Treffer allerdings aberkannt, weil Jatta im Vorfeld einen Gegenspieler zu Fall gebracht haben soll – eine durchaus schmeichelhafte Entscheidung für die Hausherren (28.).

Auch danach bleibt Sturm gefährlich: Gorenc Stankovic (40.) und Hödl (43.) scheitern jedoch an Schwolow. So geht es trotz klarer Chancenüberlegenheit der Grazer torlos in die Pause.

Seidl bricht den Bann

Nach dem Seitenwechsel bleibt Sturm die gefährlichere Mannschaft. Zunächst verhindert Schwolow mit einer starken Parade nach einem Freistoß beinahe ein Eigentor seiner Vorderleute (52.), ehe Wlodarczyk auf der Gegenseite einen Kopfball der Schotten auf der Torlinie klärt (63.).

Nur eine Minute später fällt schließlich die längst verdiente Führung. Nach einem weiten Abschlag von Daniil Khudyakov verlängert Jon Gorenc Stankovic per Kopf ideal auf Simon Seidl, der den Ball per Halbvolley sehenswert ins lange Eck schweißt (64.).

Soglo macht alles klar

Die Grazer legen unmittelbar nach. Soglo leitet den Angriff selbst ein, bekommt den Ball nach einer Kombination über Hödl und Wlodarczyk zurück und trifft mit etwas Glück über Schwolow hinweg zum 2:0 (68.).

Die Hearts bemühen sich in der Schlussphase zumindest noch um den Ehrentreffer, finden gegen die stabile Grazer Defensive aber keine Lösungen mehr. Die beste Möglichkeit vergibt der eingewechselte Amadou Ba-Sy, der eine Hereingabe deutlich über das Tor setzt (82.).

Sturm bringt den ungefährdeten Erfolg schließlich souverän über die Zeit und setzt seine beeindruckende Europacup-Serie fort: Zum sechsten Mal in Folge ist den Grazern zumindest ein Platz in der Ligaphase der Europa League sicher.

Bereits am Samstag startet Sturm mit einem Auswärtsspiel bei der WSG Tirol in die neue Bundesliga-Saison. In der kommenden Woche geht es dann in der dritten Champions-League-Qualifikationsrunde gegen Fenerbahce Istanbul oder Gornik Zabrze um den nächsten Schritt Richtung Königsklasse.