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Champions-League-Quali heute: Hearts - Sturm Graz

Nach einem fulminanten Hinspielsieg wollen die Grazer in Schottland den Aufstieg in die nächste Runde perfekt machen. LIVE-Infos:

Champions-League-Quali heute: Hearts - Sturm Graz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Lässt sich Sturm Graz den Aufstieg in die dritte Qualifikationsrunde der UEFA Champions League noch nehmen?

Am Dienstagabend wollen die Blackies zu Gast bei Heart of Midlothian alles klarmachen (ab 20:45 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Im Hinspiel feierten die Steirer vor heimischem Publikum einen fulminanten 4:0-Erfolg, was eine hervorragende Ausgangslage für das anstehende Rückspiel darstellt.

Gelingt dem österreichischen Vizemeister der Aufstieg, würde man auf den Sieger des Duells Fenerbahce Istanbul gegen die Polen Gornik Zabrze treffen. Die Türken entschieden das Hinspiel mit 1:0 knapp für sich.

LIVE-Ticker:

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