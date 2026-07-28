Ralf Rangnick will "Jedermann" mit 100 Kindern neu inszenieren

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick ist nicht nur der österreichische Fußball ein Anliegen.

Mit seiner "Ralf Rangnick Stiftung" setzt der Deutsche auch verschiedenste Bildungsprojekte für Kinder um.

Wie die "Salzburger Nachrichten" berichten, plant Rangnick nun, das Theaterstück "Jedermann" neu zu inszenieren.

Aufführung mit Stars und 100 Kindern

Die Aufführung soll im September 2027 über die Bühne gehen. Die Planungen für das Projekt laufen demnach bereits seit mehreren Monaten.

Das Stück soll von ehemaligen, prominenten "Jedermann"-Darstellern sowie 100 Kindern aus dem Salzburger Raum im Volksgarten der Mozartstadt aufgeführt werden.

"Als Stiftung ist es unser Anliegen, Kinder zu stärken. Der neue 'Jedermann' ist deshalb für uns weit mehr als ein Theaterprojekt – er ist ein Projekt der Wertevermittlung und Persönlichkeitsentwicklung. Wir möchten zeigen, dass die großen Fragen des Lebens für Kinder greifbar werden können: in ihrer eigenen Sprache, mit ihren eigenen Erfahrungen und mit der Kraft, die sie auf der Bühne entfalten", sagt Rangnick auf Anfrage der "SN".