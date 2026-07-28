UEFA kritisiert die Investoren-Pläne der FIFA scharf

Die FIFA sorgt mit Plänen für einen Milliarden-Deal für die Rechte an ihren Turnieren für neuen Wirbel.

Der Fußball-Weltverband will einen Teil der kommerziellen Rechte an seinen Turnieren an Investoren verkaufen und mehr als vier Milliarden US-Dollar (3,51 Mrd. Euro) erlösen, wie er mitteilte.

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"Niemand von uns ist Eigentümer des Fußballs"

Der europäische Fußballverband UEFA hat sich am Dienstag nach Bekanntwerden der Pläne mit einem Statement zu Wort gemeldet.

"Damit wird eine Grenze überschritten, die die für den Fußball verantwortlichen Institutionen niemals überschreiten dürften", teilte der europäische Verband mit.

Die UEFA nehme die Sache sehr ernst. "Die Seele und die Führung des Fußballs sind keine Handelsware – erst recht nicht bei völliger Intransparenz darüber, wer finanziell davon profitiert. Niemand von uns ist Eigentümer des Fußballs. Er steht der FIFA nicht zum Verkauf", hieß es in dem UEFA-Statement weiter.