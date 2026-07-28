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48 Millionen! Ex-Rapidler Sangare vor Rekord-Wechsel?

Der Mittelfeldspieler soll in fortgeschrittenen Verhandlungen mit einem Premier-League-Klub sein. Ein anderer Klub sei ebenfalls noch im Rennen.

48 Millionen! Ex-Rapidler Sangare vor Rekord-Wechsel? Foto: © IMAGO / Sportpix
Textquelle: © LAOLA1
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Stellt Mamadou Sangare (24) bei RC Lens einen neuen Ablöse-Rekord auf?

Wie die französische "L'Equipe" berichtet, befindet sich der Malier in fortgeschrittenen Verhandlungen mit Premier-League-Klub Brentford FC. Kolportiert wird eine Ablösesumme in der Höhe von 48 Millionen Euro.

Damit würde Sangare bei Lens einen neuen Rekord aufstellen. Die bislang teuersten Abgänge sind laut "transfermarkt" Lois Openda mit seinem Wechsel zu RB Leipzig und Abdukodir Khusanov mit seinem Transfer zu Manchester City. Für beide wurden demnach jeweils 40 Millionen Euro fällig.

Crystal Palace wohl auch noch im Rennen

Die Lens-Führungsetage soll bereits seit Wochen diskret mit Brentford verhandeln. Am Dienstag soll eine Einigung kurz bevor gestanden haben.

Doch Crystal Palace sei ebenfalls noch im Rennen um Mittelfeldspieler Sangare. Bereits Ende Juni gab es Gerüchte über einen Wechsel zum Ex-Klub von Oliver Glasner.

Dort ist seit diesem Sommer Pierre Sage im Amt. Der Franzose war in der letzten Saison noch Lens-Coach und führte den Klub zur Vizemeisterschaft.

Sangare wechselte erst vergangenes Jahr für kolportierte acht Millionen Euro vom SK Rapid in die Ligue 1 und absolvierte für Lens 33 Pflichtspiele. Brentford wurde in der Vorsaison Neunter der Premier League.

Die 50 teuersten ÖFB-Transfers aller Zeiten

#48 - Michael Svoboda
#48 - Erwin Hoffer

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