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"Absurd": Blatter kritisiert FIFA nach Abweisung von Referee

Der ehemalige Chef des Weltverbandes übt scharfe Kritik an seinem Nachfolger Gianni Infantino. Im Zentrum der Kritik ist die Abweisung des somalischen Schiedsrichters Omar Artan.

"Absurd": Blatter kritisiert FIFA nach Abweisung von Referee Foto: © GEPA
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Der frühere FIFA-Präsident Joseph Blatter hat den Fußball-Weltverband und seinen Nachfolger Gianni Infantino im Fall des von den USA abgewiesenen Schiedsrichters kritisiert.

"Der amtierende Präsident sollte beweisen, dass er stärker ist als sein guter Freund im Weißen Haus, nicht wahr?", sagte Blatter der "L'Équipe" in Anspielung auf das gute Verhältnis von Infantino zu US-Präsident Donald Trump. "Wenn man sich von der Politik lenken lässt, ist das schlecht", meinte Blatter.

Somalischer Referee abgewiesen

Omar Artan sollte als erster Schiedsrichter Somalias bei einer Weltmeisterschaft Spiele leiten, nachdem er es auf die finale Liste des Weltverbands FIFA geschafft hatte.

Für die verweigerte Einreise sollen Sicherheitsbedenken wegen angeblicher Verbindungen zu einer Terrororganisation der Grund gewesen sein, hatte ein namentlich nicht genannter Vertreter der US-Regierung dem Nachrichtensender CNN mitgeteilt. Somalia gehört zu den 39 Staaten, deren Staatsangehörige von den verschärften Einreisebestimmungen der US-Regierung von Präsident Trump betroffen sind.

"Es ist unglaublich und absurd", sagte Blatter. "Verweigert ein Land einem Schiedsrichter die Einreise, ist das ein schwerwiegendes Problem, und die Weltmeisterschaft sollte nicht in einem solchen Land stattfinden." Die Schuld sieht der 90-jährige Schweizer bei der FIFA. "Sie hat dieses Prinzip missachtet, und die USA haben es nicht respektiert. Wir können das Turnier nicht mehr stoppen, aber es ist ungeheuerlich."

FIFA weißt Schuld von sich

Die FIFA hatte darauf verwiesen, dass wie bei vorherigen Turnieren das Gastgeberland das ultimative Recht habe, über die Visavergabe zu entscheiden. "Die FIFA ist nicht an den Einwanderungsverfahren des Gastgeberlandes beteiligt, einschließlich der Entscheidung über Visaanträge", hieß es vom Weltverband.

Blatter war von 1998 bis 2015 FIFA-Präsident und im Zuge von Korruptionsermittlungen abgetreten und später gesperrt worden. Er kritisiert immer wieder die Amtsführung seines Nachfolgers Infantino.

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