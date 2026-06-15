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Highlights: Schweden schenkt Tunesien fünf Gegentore ein!FIFA WM 2026
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Highlights: Diallo erlöst Elfenbeinküste nach Chancen-FlutFIFA WM 2026
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Highlights: Später Schock! Japan entreißt Niederlande den SiegFIFA WM 2026
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Highlights: Deutschland schießt Curacao nach zwischenzeitlichem Schock abFIFA WM 2026
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Highlights: Australien schockt Türkei - zwei Mal!FIFA WM 2026
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Highlights: Das Goldtor von Schottlands McGinn gegen HaitiFIFA WM 2026
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Highlights: Saibari schockt Brasilien - Vinicius antwortetFIFA WM 2026
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Highlights: Hier schockt Katar die Schweiz in der NachspielzeitFIFA WM 2026
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Highlights: USA lässt Paraguay zum Auftakt keine ChanceFIFA WM 2026
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VIDEO: Kanada-Joker sticht 120 Sekunden nach EinwechslungFIFA WM 2026
WM-Update: WM-Kicker wird zur Internet-Sensation
Auch in der vierten WM-Nacht war wieder einiges los. Während Elfenbeinküste und Schweden über Siege jubeln, ist es auch abseits des Platzes laut. Das WM-Update:
Die Fußball-Weltmeisterschaft nimmt weiter Fahrt auf! Auch in dieser Nacht war einiges los.
WM - Spielplan und Ergebnisse >>>
WM-Update:
Die ORF-Experten fordern nach einem brutalen Einsteigen von Memphis Depay einen Ausschluss des Niederlande-Stars.
So begründen die ORF-Experten ihre Ansicht >>>
Neuseeland-Kicker Tim Payne ist plötzlich zum Internet-Star geworden - und das ohne WM-Einsatz.
Deswegen ist Payne plötzlich eine Internet-Sensation >>>
"Lassen nicht zu, dass zwielichtige Gestalten einreisen!" - WM-Taskforce-Chef Andrew Giuliani reagiert auf die verweigerte Einreise von Schiedsrichter Omar Artan.
Last-Minute-Treffer von Amad Diallo: Die Elfenbeinküste besiegt Ecuador am letzten Drücker, dank eines Tors in der 90. Minute, 1:0.
Alles Wissenswertes zum Elfenbeinküste-Sieg >>>
Schweden nimmt Tunesien auseinander und setzt sich mit einem beeindruckenden 5:1-Schützenfest an die Spitze der Gruppe F.