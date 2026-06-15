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WM-Update: WM-Kicker wird zur Internet-Sensation

Auch in der vierten WM-Nacht war wieder einiges los. Während Elfenbeinküste und Schweden über Siege jubeln, ist es auch abseits des Platzes laut. Das WM-Update:

WM-Update: WM-Kicker wird zur Internet-Sensation Foto: © IMAGO / Photosport NZ
Textquelle: © LAOLA1
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Die Fußball-Weltmeisterschaft nimmt weiter Fahrt auf! Auch in dieser Nacht war einiges los.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

WM-Update:

  • Die ORF-Experten fordern nach einem brutalen Einsteigen von Memphis Depay einen Ausschluss des Niederlande-Stars.

So begründen die ORF-Experten ihre Ansicht >>>

  • Neuseeland-Kicker Tim Payne ist plötzlich zum Internet-Star geworden - und das ohne WM-Einsatz.

Deswegen ist Payne plötzlich eine Internet-Sensation >>>

  • "Lassen nicht zu, dass zwielichtige Gestalten einreisen!" - WM-Taskforce-Chef Andrew Giuliani reagiert auf die verweigerte Einreise von Schiedsrichter Omar Artan.

Das ist die Begründung >>>

  • Last-Minute-Treffer von Amad Diallo: Die Elfenbeinküste besiegt Ecuador am letzten Drücker, dank eines Tors in der 90. Minute, 1:0.

Alles Wissenswertes zum Elfenbeinküste-Sieg >>>

  • Schweden nimmt Tunesien auseinander und setzt sich mit einem beeindruckenden 5:1-Schützenfest an die Spitze der Gruppe F.

Der 150-Millionen-Sturm schlägt zu >>>

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