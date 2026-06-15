Elfenbeinküste CIVEcuador ECU
Endstand
1:00:0 , 1:0
-
Amad Diallo
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VIDEO: Aluminium-Flut in Philadelphia
Elfenbeinküste ringt Ecuador spät nieder. Davor hagelt es eine Chance nach der anderen.
Die Elfenbeinküste freut sich am Sonntag (Ortszeit) über einen Sieg zum Auftakt in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026.
Gegen Ecuador siegt man dank des Treffers von Amad Diallo in der 90. Minute mit 1:0. Spielbericht >>>
Vor dem Lucky Punch der Ivorer ist das Spiel lange Zeit ein offener Schlagabtausch mit Top-Chancen auf beiden Seiten. Tatsächlich gibt es drei Aluminium-Treffer - zwei davon für Ecuador.
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