VIDEO: Aluminium-Flut in Philadelphia

Die Elfenbeinküste freut sich am Sonntag (Ortszeit) über einen Sieg zum Auftakt in die Fußball-Weltmeisterschaft 2026.

Gegen Ecuador siegt man dank des Treffers von Amad Diallo in der 90. Minute mit 1:0. Spielbericht >>>

Vor dem Lucky Punch der Ivorer ist das Spiel lange Zeit ein offener Schlagabtausch mit Top-Chancen auf beiden Seiten. Tatsächlich gibt es drei Aluminium-Treffer - zwei davon für Ecuador.

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