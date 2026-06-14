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Elfenbeinküste CIVEcuador ECU
Morgen 01:00 Uhr
NEWS
WM 2026 heute Nacht: Elfenbeinküste - Ecuador
Wer kristallisiert sich in Gruppe E als härtester Deutschland-Konkurrent im Kampf um den Gruppensieg heraus? LIVE-Infos:
Die Elfenbeinküste und Ecuador komplettieren am Montag (ab 01:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) den ersten Spieltag der Gruppe E der Fußball-WM 2026.
Die Elfenbeinküste testete zuletzt erfolgreich gegen Frankreich und siegte auswärts 2:1.
Auch die Südamerikaner aus Ecuador konnten ihre WM-Generalprobe gewinnen: Sie setzten sich im Testspiel gegen Guatemala mit 3:0 durch.
Der Sieger dieser Partie wird sich wohl mit Deutschland um Platz eins in der Gruppe E matchen.
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