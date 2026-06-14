Elfenbeinküste Elfenbeinküste CIV
Ecuador Ecuador ECU
Morgen 01:00 Uhr
1 3.30
X 2.87
2 2.45
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM 2026 heute Nacht: Elfenbeinküste - Ecuador

Wer kristallisiert sich in Gruppe E als härtester Deutschland-Konkurrent im Kampf um den Gruppensieg heraus? LIVE-Infos:

WM 2026 heute Nacht: Elfenbeinküste - Ecuador Foto: © IMAGO / ABACAPRESS
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Elfenbeinküste und Ecuador komplettieren am Montag (ab 01:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) den ersten Spieltag der Gruppe E der Fußball-WM 2026.

Die Elfenbeinküste testete zuletzt erfolgreich gegen Frankreich und siegte auswärts 2:1.

Auch die Südamerikaner aus Ecuador konnten ihre WM-Generalprobe gewinnen: Sie setzten sich im Testspiel gegen Guatemala mit 3:0 durch.

Der Sieger dieser Partie wird sich wohl mit Deutschland um Platz eins in der Gruppe E matchen.

WM 2026: Alle Gruppen/Tabellen >>>

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

Ranking: Wer hat das schönste WM-Trikot?

Ranking: Wer hat das schönste WM-Trikot?

FIFA WM
44
Quiz: Wie gut kennst du Ralf Rangnick?

Quiz: Wie gut kennst du Ralf Rangnick?

FIFA WM
1
WM 2026 heute: Niederlande - Japan

WM 2026 heute: Niederlande - Japan

FIFA WM
WM-Quiz: Wie gut kennst du Deutschland?

WM-Quiz: Wie gut kennst du Deutschland?

FIFA WM
2
Irans hochbrisanter WM-Auftakt: Droht ein Spielabbruch?

Irans hochbrisanter WM-Auftakt: Droht ein Spielabbruch?

FIFA WM
2
WM 2026 heute: Deutschland - Curacao

WM 2026 heute: Deutschland - Curacao

FIFA WM
2
Für den Neffen! Diese Bedeutung hatte der Torjubel McGinns

Für den Neffen! Diese Bedeutung hatte der Torjubel McGinns

FIFA WM

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Elfenbeinküste Ecuador (Team, Fußball)