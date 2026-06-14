Die Elfenbeinküste und Ecuador komplettieren am Montag (ab 01:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) den ersten Spieltag der Gruppe E der Fußball-WM 2026.

Die Elfenbeinküste testete zuletzt erfolgreich gegen Frankreich und siegte auswärts 2:1.

Auch die Südamerikaner aus Ecuador konnten ihre WM-Generalprobe gewinnen: Sie setzten sich im Testspiel gegen Guatemala mit 3:0 durch.

Der Sieger dieser Partie wird sich wohl mit Deutschland um Platz eins in der Gruppe E matchen.

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