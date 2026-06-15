Last-Minute! Elfenbeinküste ringt Ecuador nieder

Die Elfenbeinküste gewinnt zum Auftakt der WM-Gruppe E gegen Ecuador mit 1:0 und verschafft sich damit eine ausgezeichnete Ausgangsposition im Kampf um den Aufstieg.

Der eingewechselte Amad Diallo erzielt in der 90. Minute den Siegtreffer.

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Elfenbeinküste gelingt großer Schritt

Nachdem Deutschland Curacao bereits mit 7:1 abgefertigt hat, steht die Bedeutung dieses Duells früh fest. Im direkten Aufeinandertreffen der wohl größten Konkurrenten um Platz zwei geht es um wichtige Punkte im Rennen um das Sechzehntelfinale.

Die Partie beginnt mit Vorteilen für Ecuador. Die in Gelb gekleideten Fans sorgen auf den Rängen für Heimspielatmosphäre und sehen bereits nach elf Minuten die erste Großchance:

Nach einem Ausrutscher von Emmanuel Agbadou kommt Enner Valencia völlig frei zum Abschluss, setzt den Ball aus aussichtsreicher Position aber über das Tor (11.).

Ecuador scheitert zwei Mal am Aluminium

Die Südamerikaner bleiben am Drücker. John Yeboah zieht von rechts nach innen und verfehlt das Kreuzeck nur knapp (14.), ehe sich auch die Ivorer erstmals offensiv bemerkbar machen. Bazoumana Touré setzt einen Versuch nur knapp am rechten Eck vorbei (17.).

Nun entwickelt sich ein offener Schlagabtausch. Vor allem Yan Diomande sorgt auf Seiten der Afrikaner immer wieder für Gefahr. Zunächst bedient er Elye Wahi mustergültig, dessen Abschluss aber zu harmlos ausfällt (18.).

Die größten Chancen gehören dennoch Ecuador. Yeboah trifft mit einem Distanzschuss nur die Querlatte (23.), wenig später setzt Alan Minda nach einem perfekten Steckpass von Pedro Vite den Ball ebenfalls an die Latte (30.). Die Führung für "La Tri" wäre zu diesem Zeitpunkt hochverdient.

Kurz vor der Pause meldet sich die Elfenbeinküste noch einmal eindrucksvoll zurück. Diomande lässt Piero Hincapié auf der rechten Seite stehen und legt für Nicolas Pépé auf, dessen Abschluss im letzten Moment geblockt wird (35.).

In der Nachspielzeit sorgt Wilfried Singo mit einem sehenswerten Fallrückzieher für den letzten Höhepunkt vor dem Seitenwechsel (45.+3).

Diomande dreht nach der Pause auf

Auch die zweite Hälfte beginnt schwungvoll. Valencia und Gonzalo Plata kombinieren sich direkt zur ersten Möglichkeit, doch Yahia Fofana rettet stark am kurzen Eck (46.).

Mit zunehmender Spielzeit übernehmen allerdings die Ivorer immer mehr die Kontrolle. Diomande wird nun zum auffälligsten Spieler auf dem Platz.

Erst schießt er nach Vorarbeit von Seko Fofana deutlich drüber (50.), wenig später bereitet er die nächste Großchance vor. Seine Flanke findet Wahi, der den Ball aus kurzer Distanz an die Latte hämmert (52.).

Nur wenige Minuten später lässt Diomande gleich mehrere Gegenspieler stehen, scheitert nach starkem Solo aber erneut an sich selbst und setzt den Ball am Tor vorbei (58.). Ecuador wirkt nach dem dominanten ersten Durchgang zunehmend passiv und kann offensiv kaum noch Akzente setzen.

Joker Diallo wird zum Matchwinner

Die Elfenbeinküste drängt in der Schlussphase auf den Sieg. Seko Fofana prüft Hernán Galíndez mit einem Distanzschuss (60.), Ghislain Konan vergibt nach einem weiteren Diomande-Solo aus spitzem Winkel (83.).

Als sich bereits viele Zuschauer mit einem torlosen Remis abgefunden haben, schlägt der Joker zu. Singo setzt sich auf der rechten Seite stark durch und bringt den Ball scharf zur Mitte. Dort steht der eingewechselte Amad Diallo goldrichtig und schiebt mit dem ersten Kontakt unhaltbar zum 1:0 ins lange Eck ein (90.).

Elfenbeinküste schließt zu Deutschland auf

Aufgrund der Leistungssteigerung nach der Pause geht der späte Sieg der Elfenbeinküste in Ordnung. Ecuador ist vor allem im ersten Durchgang die gefährlichere Mannschaft, lässt aber zu viele Chancen ungenutzt.

Damit übernehmen die Ivorer hinter Deutschland Platz zwei in Gruppe E. Ecuador bleibt vorerst auf Rang drei und steht im kommenden Spiel gegen Curacao bereits unter Druck.

Für die Elfenbeinküste geht es am Samstag (22:00 Uhr MESZ) gegen Deutschland weiter. Ecuador trifft am Sonntag (2:00 Uhr MESZ) auf Curacao.

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