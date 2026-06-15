WM-Star ohne Ballkontakt? Neuseeland-Kicker erobert das Internet

Der Hype um Mitspieler und Social-Media-Star Tim Payne kann der neuseeländischen Fußball-Nationalmannschaft aus Sicht von Kapitän Chris Wood nur guttun.

"Ich denke, es ist großartig", sagte der 34-Jährige vor dem WM-Auftakt gegen den Iran. "Ich denke, es wird andere Nationen dazu bringen, sich auf unser Team zu freuen."

Der argentinische Influencer Valen Scarsini machte den bis dahin wenig bekannten Verteidiger mit Hilfe seiner Follower zu einem Internet-Star.

Mehr Follower als Einwohner

Die Follower-Zahl Paynes bei Instagram stieg in wenigen Wochen von rund 4.700 auf 5,7 Millionen. Das ist mehr, als Neuseeland Einwohner hat. Auch ein Lied über den 32 Jahre alten Payne gibt es.

Teamchef Darren Bazeley lässt der Wirbel ziemlich kalt. "Ich bin nicht in dieser Social-Media-Welt", sagte er. "Publicity ist Publicity. Unser Job ist es, weiterzumachen und zu performen."

Neuseeland nimmt zum dritten Mal an einer WM teil. Bisher haben die All Whites noch kein Spiel gewonnen. In der Gruppe G treffen Payne und seine Teamkollegen auch noch auf Ägypten und Belgien.