Niederlande Niederlande NED Japan Japan JPN
Endstand
2:2
0:0 , 2:2
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ORF-Experten fordern Depay-Ausschluss

Niederlande-Star Memphis Depay kam gegen Japan mit einem blauen Auge davon - eine rüde Attacke wurde bloß mit Gelb geahndet.

ORF-Experten fordern Depay-Ausschluss Foto: © IMAGO / ANP
Textquelle: © LAOLA1
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Ohne einen Sieger endet am Sonntag das erste WM-Spiel der Gruppe F zwischen den Niederlanden und Japan.

Nachdem es zur Pause noch 0:0 steht, legen beide Teams im zweiten Durchgang einen Gang zu. Letztlich endet das Spiel dank eines späten Japan-Ausgleichs noch 2:2.

Zum Spielbericht >>>

Womöglich hätte die Elftal das Spiel aber nicht zu elft beenden dürfen.

Ein Foul in der 83. Minute von Memphis Depay, der absichtlich in seinen Gegenspieler Shogo Taniguchi reinspringt und den Japaner dabei im Gesicht trifft, sorgt für Diskussionsstoff.

"Das hat nichts mit Fußball zu tun!"

Schiedsrichter Ismail Elfath belässt es bei Gelb, auch der VAR greift nicht ein - zum Unmut der ORF-Experten. Ex-ÖFB-Keeper Helge Payer wertet das Foulspiel als "absichtlich und völlig unnötig" und hätte Depay sofort ausgeschlossen.

ORF-Schiedsrichter-Experte Thomas Steiner legt nach: "Das hat nichts mit Fußball zu tun! Er geht mit seinem muskulösen Arm voll gegen den Kopf des Japaners."

"Wenn so eine Attacke gegen das Gesicht geht, muss man sich das zumindest noch einmal anschauen. Warum das vom VAR so als Gelbe Karte akzeptiert wurde, kann ich nicht nachvollziehen. Ich hätte Rot gesehen!"

Tabelle/Ergebnisse der Gruppe F >>>

Depays Foul und alle Tore im VIDEO:

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