Schweden Schweden SWE
Tunesien Tunesien TUN
Live
2:1
2:1
  • Yasin Ayari
  • Alexander Isak
  • Omar Rekik
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM 2026 LIVE: Tunesien verkürzt gegen Schweden

Die Schweden treffen am ersten Spieltag der Gruppe F auf Tunesien. LIVE-Infos:

WM 2026 LIVE: Tunesien verkürzt gegen Schweden Foto: © IMAGO / Bildbyran
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In Gruppe F der Fußball-WM 2026 kommt es am Montag zum Duell zwischen Schweden und Tunesien (ab 04:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Schweden, mit Trainer Graham Potter, remisierten zuletzt beim finalen Test 2:2 mit dem nicht-qualifizierten Griechenland.

Anders die Tunesier, die gegen Belgien 0:5 verloren und so seit drei Spielen sieglos sind. Gegen Österreich setzte es vor rund zwei Wochen eine 0:1-Niederlage.

In Gruppe F sind außerdem noch die Niederlande und Japan vertreten. Eine ausgeglichene Gruppe wird erwartet.

WM 2026: Alle Gruppen/Tabellen >>>

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

WM-Programm, 15. Juni: Wie startet Spanien?

WM-Programm, 15. Juni: Wie startet Spanien?

FIFA WM
Dieser TV-Sender zeigt Schweden gegen Tunesien

Dieser TV-Sender zeigt Schweden gegen Tunesien

FIFA WM
WM 2026: Die Tabelle der Gruppe F

WM 2026: Die Tabelle der Gruppe F

FIFA WM
WM-Star ohne Ballkontakt? Neuseeland-Kicker erobert das Internet

WM-Star ohne Ballkontakt? Neuseeland-Kicker erobert das Internet

FIFA WM
Elfenbeinküste vs. Ecuador: Die Statistiken der Chancen-Flut

Elfenbeinküste vs. Ecuador: Die Statistiken der Chancen-Flut

FIFA WM
1
WM 2026: Die aktuelle Torschützenliste

WM 2026: Die aktuelle Torschützenliste

FIFA WM
WM? "Lassen nicht zu, dass zwielichtige Gestalten einreisen!"

WM? "Lassen nicht zu, dass zwielichtige Gestalten einreisen!"

FIFA WM
1

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Tunesien Schweden (Team, Fußball)