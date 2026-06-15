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NEWS
WM 2026 LIVE: Tunesien verkürzt gegen Schweden
Die Schweden treffen am ersten Spieltag der Gruppe F auf Tunesien. LIVE-Infos:
In Gruppe F der Fußball-WM 2026 kommt es am Montag zum Duell zwischen Schweden und Tunesien (ab 04:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Die Schweden, mit Trainer Graham Potter, remisierten zuletzt beim finalen Test 2:2 mit dem nicht-qualifizierten Griechenland.
Anders die Tunesier, die gegen Belgien 0:5 verloren und so seit drei Spielen sieglos sind. Gegen Österreich setzte es vor rund zwei Wochen eine 0:1-Niederlage.
In Gruppe F sind außerdem noch die Niederlande und Japan vertreten. Eine ausgeglichene Gruppe wird erwartet.
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