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WM-Update: Teamchef schmeißt nach nur zwei Spielen hin
Frankreich und Marokko jubeln über den Einzug ins Viertelfinale. Unterdessen schmeißt ein Teamchef hin. Das WM-Update:
Trotz Abkühlung in Österreich blieb die Nacht bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heiß.
LAOLA1 fasst die wichtigsten News für euch zusammen:
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