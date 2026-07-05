WM-Update: Teamchef schmeißt nach nur zwei Spielen hin

Trotz Abkühlung in Österreich blieb die Nacht bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heiß.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News für euch zusammen:

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Kanada-Teamchef Jesse Marsch hadert nach WM-Aus: "Waren das bessere Team"

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Unrühmlicher Rekord! Ägypter ist der erste Spieler in der WM-Geschichte mit zwei Eigentoren in einem Turnier

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