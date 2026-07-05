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WM-Update: Teamchef schmeißt nach nur zwei Spielen hin

Frankreich und Marokko jubeln über den Einzug ins Viertelfinale. Unterdessen schmeißt ein Teamchef hin. Das WM-Update:

WM-Update: Teamchef schmeißt nach nur zwei Spielen hin Foto: © IMAGO / AFLOSPORT
Textquelle: © LAOLA1
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Trotz Abkühlung in Österreich blieb die Nacht bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 heiß.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News für euch zusammen:

  • Nach nur 18 Tagen! Renard tritt als Tunesien-Coach wieder zurück

Nach zwei Spielen ist für den Teamchef schon wieder Schluss >>>

  • Frankreich über die Spielweise Paraguays sauer: "Sie wollten nicht Fußball spielen"

Laut Kylian Mbappe weiß Frankreich aber, wie man hart spielt >>>

  • Kanada-Teamchef Jesse Marsch hadert nach WM-Aus: "Waren das bessere Team"

Marsch hadert mit Spielpech >>>

  • Unrühmlicher Rekord! Ägypter ist der erste Spieler in der WM-Geschichte mit zwei Eigentoren in einem Turnier

Er ist der Pechvogel der WM >>>

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