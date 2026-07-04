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WM 2026 im TV: So teilen sich ORF und ServusTV das Achtelfinale

WM 2026 Achtelfinale live im TV & Stream: Welcher Sender zeigt welches Spiel? Hier gibt es den kompletten Überblick über alle Übertragungen von ORF und ServusTV!

WM 2026 im TV: So teilen sich ORF und ServusTV das Achtelfinale Foto: © IMAGO / aal.photo
Textquelle: © LAOLA1
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Mit dem Achtelfinale geht die K.-o.-Phase bei der WM 2026 in die ganz heiße Phase.

Nachdem sich das ÖFB-Team im Sechzehntelfinale leider gegen Spanien verabschieden musste, stehen nun die verbleibenden acht Top-Duelle am Programm.

Je vier Spiele bei ORF1 und ServusTV

Wie schon in den Runden zuvor teilen sich der ORF und ServusTV die Übertragungen in Österreich gerecht auf.

Insgesamt zeigt ORF 1 vier der acht Partien, ServusTV übernimmt ebenfalls vier Begegnungen. Alle Spiele sind zusätzlich im Stream auf ORF ON beziehungsweise ServusTV On zu sehen.

Top-Spiele bei beiden Sendern

ServusTV übernimmt unter anderem die Kracher von Vizeweltmeister Frankreich (gegen Paraguay) sowie das packende Iberien-Duell zwischen Spanien und Portugal.

Der ORF kontert mit Publikumsmagneten: Die Highlights mit Rekordweltmeister Brasilien (gegen Norwegen), Vize-Europameister England (gegen Mexiko) sowie Weltmeister Argentinien (gegen Ägypten) sind allesamt live in ORF 1 zu sehen.

Der komplette TV-Spielplan für das Achtelfinale im Überblick:

Datum

Uhrzeit

Begegnung

TV-Sender

Sa., 4.7.

19:00 Uhr

Kanada – Marokko

ServusTV

Sa., 4.7.

23:00 Uhr

Paraguay – Frankreich

ServusTV

So., 5.7.

22:00 Uhr

Brasilien – Norwegen

ORF 1

Mo., 6.7.

02:00 Uhr

Mexiko – England

ORF 1

Mo., 6.7.

21:00 Uhr

Portugal – Spanien

ServusTV

Di., 7.7.

02:00 Uhr

USA – Belgien

ServusTV

Di., 7.7.

18:00 Uhr

Argentinien – Ägypten

ORF 1

Di., 7.7.

22:00 Uhr

Schweiz – Kolumbien

ORF 1

Datum

Uhrzeit

Begegnung

TV-Sender (Deutschland)

Sa., 04.07.

19:00 Uhr

Kanada – Marokko

ZDF + MagentaTV

Sa., 04.07.

23:00 Uhr

Paraguay – Frankreich

MagentaTV exklusiv

So., 05.07.

22:00 Uhr

Brasilien – Norwegen

MagentaTV exklusiv

Mo., 06.07.

02:00 Uhr

Mexiko – England

MagentaTV exklusiv

Mo., 06.07.

21:00 Uhr

Portugal – Spanien

ZDF + MagentaTV

Di., 07.07.

02:00 Uhr

USA – Belgien

ARD + MagentaTV

Di., 07.07.

18:00 Uhr

Argentinien – Ägypten

ARD + MagentaTV

Di., 07.07.

22:00 Uhr

Schweiz – Kolumbien

ARD + MagentaTV

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