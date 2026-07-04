WM 2026 im TV: So teilen sich ORF und ServusTV das Achtelfinale

Datum
Uhrzeit
Begegnung
TV-Sender
Sa., 4.7.
19:00 Uhr
Kanada – Marokko
ServusTV
Sa., 4.7.
23:00 Uhr
Paraguay – Frankreich
ServusTV
So., 5.7.
22:00 Uhr
Brasilien – Norwegen
ORF 1
Mo., 6.7.
02:00 Uhr
Mexiko – England
ORF 1
Mo., 6.7.
21:00 Uhr
Portugal – Spanien
ServusTV
Di., 7.7.
02:00 Uhr
USA – Belgien
ServusTV
Di., 7.7.
18:00 Uhr
Argentinien – Ägypten
ORF 1
Di., 7.7.
22:00 Uhr
Schweiz – Kolumbien
ORF 1
Der gesamte Spielplan der Fußball-WM 2026 >>>
TV-Spielplan in Deutschland - die Aufteilung:
Datum
Uhrzeit
Begegnung
TV-Sender (Deutschland)
Sa., 04.07.
19:00 Uhr
Kanada – Marokko
ZDF + MagentaTV
Sa., 04.07.
23:00 Uhr
Paraguay – Frankreich
MagentaTV exklusiv
So., 05.07.
22:00 Uhr
Brasilien – Norwegen
MagentaTV exklusiv
Mo., 06.07.
02:00 Uhr
Mexiko – England
MagentaTV exklusiv
Mo., 06.07.
21:00 Uhr
Portugal – Spanien
ZDF + MagentaTV
Di., 07.07.
02:00 Uhr
USA – Belgien
ARD + MagentaTV
Di., 07.07.
18:00 Uhr
Argentinien – Ägypten
ARD + MagentaTV
Di., 07.07.
22:00 Uhr
Schweiz – Kolumbien
ARD + MagentaTV