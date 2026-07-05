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Frankreich kämpft sich weiter: "Wir wissen, wie man hart spielt"
Die Franzosen hatten mit der Spielweise von Paraguay schwer zu kämpfen, dennoch konnten sie Ruhe bewahren und ihrer Favoritenrolle gerecht werden.
Frankreich ist seiner Favoritenrolle im WM-Achtelfinale gegen Paraguay gerecht geworden.
In einer sehr umkämpften Partie mit vielen strittigen Entscheidungen setzen sich die Franzosen schließlich knapp mit 1:0 durch (zum Spielbericht>>>).
Dabei zeigt sich die "Equipe Tricolor" über die gesamte Partie als die klar dominante Mannschaft, doch vor allem mit der sehr harten Spielweise der Südamerikaner haben sie immer wieder Probleme.
"Paraguay wollte nicht Fußball spielen"
Der Deutschland-Bezwinger nutzt dabei vor allem die lockere Linie des Schiedsrichters. Immer wieder setzen sie Fouls und Unsportlichkeiten. Schlussendlich kassiert Paraguay jedoch nur eine einzige Gelbe Karte.
"Ich wusste gar nicht, dass Paraguay 30 Fouls begehen kann, ohne eine gelbe Karte zu bekommen", sagt der eingewechselte Rayan Cherki nach der Partie.
Dabei hätten mehrere Spieler aufgrund von Tätlichkeiten durchaus vom Platz fliegen können.
Kylian Mbappe, der in der 70. Minute per Elfmeter den einzigen Treffer erzielte, sagt nach der Partie: "Paraguay wollte nicht Fußball spielen, aber wir haben ihnen gezeigt, wie man das macht. Wir haben gewonnen und wir waren besser."
"Wenn wir uns die Hände schmutzig machen müssen..."
Obwohl die Franzosen ständig provoziert wurden, ließ sich die Mannschaft von Didier Deschamps nicht auf die Provokationen der Südamerikaner ein.
Frankreich hielt zwar ebenfalls mit Härte dagegen, doch dabei schafften sie es, nicht über die Stränge zu schlagen.
"Wenn wir uns die Hände schmutzig machen müssen, dann tun wir das auch. Die dachten, wir würden im Smoking zum Spiel erscheinen, aber wir wissen auch, wie man harten Fußball spielt", so Mbappe.
Frankreich zeigt neues Gesicht
Schlussendlich gingen die Franzosen auch im fünften WM-Spiel als Sieger vom Platz. Zwar zeigten sie keine Galavorstellung wie in den Spielen zuvor, jedoch konnten sie beweisen, dass sie auch in harten Spielen dagegenhalten können.
"Wir haben gezeigt, dass wir nicht nur eine Mannschaft sind, die offensiven Fußball spielen kann", sagt Mbappe.
Am Donnerstag geht es für Frankreich weiter im Viertelfinale gegen Marokko.