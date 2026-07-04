Nach 18 Tagen! Renard tritt als Tunesien-Coach wieder zurück

Das war ein kurzes "Vergnügen"!

Herve Renard tritt nur 18 Tage nach seiner Übernahme als Nationaltrainer bei Tunesien von seinem Traineramt wieder zurück.

Nach einer 1:5-WM-Auftaktpleite gegen Schweden zog der tunesische Verband zunächst die Konsequenzen und trennte sich vom vorherigen Coach Sabri Lamouchi.

Doch auch der Trainerwechsel während der WM konnte nicht für den erhofften Trendwechsel sorgen. Einer klaren 0:4-Niederlage gegen Japan folgte noch eine 1:3-Pleite zum Gruppenabschluss gegen die Niederlande.

Ohne einen einzigen Punktgewinn und mit einer Tordifferenz von 1:12 endete das WM-Abenteuer vorzeitig.