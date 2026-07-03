WM-Programm, 4. Juli: Frankreich fordert DFB-Bezwinger Paraguay

Am Samstagabend stehen die ersten Achtelfinal-Partien bei der FIFA WM 2026 an.

Frankreich ist dabei gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay gefordert, Co-Gastgeber Kanada misst sich mit Marokko.

Ein Überblick über den Zeitplan am 4. Juli:

Programm, 4. Juli (MESZ):

00:00 Uhr: Argentinien - Kap Verde (LIVE-Ticker >>>)

Der Weltmeister Argentinien marschierte mit Siegen über Algerien (3:0), Österreich (2:0) und Jordanien (3:1) locker ins Sechzehntelfinale

Die Kap Verden sind bei ihrem WM-Debüt sensationell mit drei Remis Zweiter in einer Gruppe mit Spanien, Uruguay und Saudi-Arabien geworden

Lionel Messi ist während dieser WM zum alleinigen Rekordtorschützen aufgestiegen, mit sechs Toren ist er geteilter Spitzenreiter der Torschützenliste dieser WM

03:30 Uhr: Kolumbien - Ghana (LIVE-Ticker >>>)

In diesem Duell treffen der Erste der Gruppe K und der Dritte der Gruppe L aufeinander

Die Kolumbianer behielten dank Siegen über Usbekistan (3:1) und DR Kongo (1:0) die Oberhand über die Portugiesen, gegen die sie sich 0:0 trennten

Ghana erwischte einen Traumstart in die WM mit Siegen über Panama (1:0) und einem Remis gegen England (0:0), musste sich am letzten Spieltag aber Kroatien geschlagen geben (1:2)

19:00 Uhr: Kanada - Marokko (LIVE-Ticker >>>)

Kanada steht erstmals in einem WM-Achtelfinale und will den "Heimvorteil" in Houston nutzen.

Die Nordamerikaner lösten das Ticket mit einem Last-Minute-Sieg gegen Südafrika, Marokko setzte sich dramatisch im Elfmeterschießen gegen die Niederlande durch.

Beide Teams gehören eher zu den Überraschungen der K.o.-Phase. Kanada kämpft um den erstmaligen Einzug ins Viertelfinale, Marokko zog bei der letzten WM 2022 sogar ins Halbfinale ein. Der Sieger trifft in der Runde der letzten acht auf den Gewinner der Partie Paraguay gegen Frankreich.

23:00 Uhr: Paraguay - Frankreich (LIVE-Ticker >>>)

Paraguay sorgte mit dem Sensationssieg im Elfmeterschießen gegen Deutschland für eine der größten Überraschungen des Turniers.

Frankreich präsentierte sich bislang in bestechender Form und ließ Schweden im Sechzehntelfinale mit 3:0 keine Chance.

Mit Kylian Mbappé an der Spitze zählt "Les Bleus" zu den Topfavoriten auf den WM-Titel, Paraguay hofft nach dem Deutschland-Coup auf die nächste Sensation.

Der Sieger zieht ins Viertelfinale ein und trifft dort auf Kanada oder Marokko.

Programm, 5. Juli (MESZ):

22:00 Uhr: Brasilien - Norwegen (LIVE-Ticker >>>)

Der Rekordweltmeister hat bei dieser WM bislang noch nicht restlos überzeugen können, mühte sich im Sechzehntelfinale zu einem späten 2:1-Sieg über Japan. In der Gruppenphase gab es zwei Siege gegen Schottland und Haiti sowie ein Remis gegen Marokko.

Norwegen hat die "Todes-Gruppe" mit Frankreich, Senegal und dem Irak als Zweiter überstanden, im ersten WM-K.o.-Spiel seit 28 Jahren wurde die Elfenbeinküste mit 2:1 eliminiert.

Siegtorschütze war (natürlich) Superstar Erling Haaland, der bei seiner ersten WM-Teilnahme bereits bei fünf Treffern hält. Nur Kylian Mbappe und Lionel Messi (beide 6 Tore) haben öfters getroffen.

Die "Selecao" konnte sich bisher besonders auf Vinicius Junior verlassen. Der Star-Angreifer von Real Madrid hält bei vier Toren und einem Assist, war damit an mehr als die Hälfte der brasilianischen Tore (9) beteiligt.

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