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Mbappe schießt Frankreich zu knappem Sieg gegen Paraguay
Ein Elfmeter des französischen Superstars bringt die Entscheidung zugunsten der "Equipe Tricolore".
Frankreich zieht zum vierten Mal in Folge in ein WM-Viertelfinale ein.
Der Vizeweltmeister von 2022 setzt sich nach einer sehr umkämpften Partie mit 1:0 gegen Überraschungsteam Paraguay durch.
Paraguay hält Frankreich in Schach
Das Spiel startet, wie erwartet. Paraguay steht tief und Frankreich sucht mit seiner starken Offensive immer wieder Lücken. Dabei tun sich die Franzosen jedoch schwer.
So ist die erste richtige Chance der Partie ein Fernschuss von Manu Kone kurz vor der ersten Trinkpause.
Auch danach können die Südamerikaner den Weltmeister von 2018 aus dem Strafraum fernhalten. Die Franzosen zeigen sich davon früh genervt, so kommt es noch in der ersten Hälfte erstmals zu einer Rudelbildung.
Dembele und Mbappe verpassen die Führung
Kurz danach hat Dembele eine gefährliche Chance. Sein Fernschuss wird gefährlich abgefälscht und geht nun knapp am Tor vorbei.
Zu Beginn der zweiten Hälfte wird dann Kylian Mbappe erstmals gefährlich. Nach einem Eckball der Paraguayer schlägt Mike Maignan den Ball lang auf den Superstar der Franzosen. Mbappe scheint frei durch zu sein, doch hat Probleme bei der Ballmitnahme und so kann er im letzten Moment gerade noch gestört werden.
Doue holt Elfmeter raus
Paraguay macht dann da weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört haben. Mit zwei tiefen Blöcken und viel Kampfgeist halten sie die Franzosen fern von den gefährlichen Zonen.
In der 66. Minute setzt dann der eingewechselte Desire Doue zum Dribbling an. Nachdem er fünf Spieler stehen lässt, wird er zu Fall gebracht. Nach kurzem Video-Check entscheidet der Schiedsrichter dann auf den berechtigten Elfmeter.
Mbappe tritt an und verwandelt ganz sicher ins rechte untere Eck. Mit seinem insgesamt siebten Tor bei dieser WM besorgt er die verdiente Führung für die "Equipe Tricolore".
Paraguay kann nicht mehr gefährlich werden
Danach zeigen sich die Paraguayer wieder kämpferisch und schlagen immer wieder über die Stränge. Offensive Gefahr kommt jedoch nur wenig auf.
Die Franzosen kommen in der Nachspielzeit noch zu einer Riesen-Doppelchance durch Mbappe doch der scheitert am starken Paraguay-Keeper Gill.
Für Frankreich geht es am Donnerstag weiter im Viertelfinalduell gegen Marokko. Für Paraguay ist das Turnier hingegen vorbei.