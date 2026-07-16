WM-Update: Messi zieht in sein drittes WM-Finale ein

De Finalisten der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stehen mit Spanien und Argentinien fest!

Bevor das Endspiel in New York steigt, gab es viel über das zweite Halbfinale zu reden.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News aus der Nacht nach der Partie für euch zusammen:

Das sagt Messi nach dem Einzug in das Finale

Emotionaler Messi meldet sich nach Einzug in das Finale zu Wort

Argentinien führt eine imposante Serie fort

Imposante Statistik: In WM-Halbfinals ist Argentinien unbesiegt

Die internationalen Pressestimmen zum Argentinien-Sieg

"Triumph für die Ewigkeit" - Pressestimmen zum Argentinien-Sieg

Ein Portrait über Englands Jude Bellingham

Jude Bellingham: Der Zinedine Zidane der Neuzeit?

Tuchel hat keine "Regrets" nach der Niederlage gegen Argentinien

England wartet weiter auf den Titel: "No Regrets" bei Tuchel