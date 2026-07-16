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WM-Update: Messi zieht in sein drittes WM-Finale ein

Argentinien folgt Spanien nach einem dramatischen Spiel in das Finale. Das WM-Update:

WM-Update: Messi zieht in sein drittes WM-Finale ein Foto: © IMAGO / TheNews2
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De Finalisten der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stehen mit Spanien und Argentinien fest!

Bevor das Endspiel in New York steigt, gab es viel über das zweite Halbfinale zu reden.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News aus der Nacht nach der Partie für euch zusammen:

  • Das sagt Messi nach dem Einzug in das Finale

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