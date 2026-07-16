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Highlights: Der Titelverteidiger braucht fünf Minuten für die WendeFIFA WM 2026
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Ist Spanien jetzt unschlagbar?Ansakonferenz
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Highlights: Oyarzabal und Porro beenden Frankreichs TräumeFIFA WM 2026
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ÖFB 2030: Wer steht in der WM-Startelf?Ansakonferenz
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Highlights: Argentinien dreht gegen die Schweiz erst spät aufFIFA WM 2026
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Highlights: Bellingham-Doppelpack bringt England ins HalbfinaleFIFA WM 2026
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Highlights: Spanien profitiert von Tormann-PatzerFIFA WM 2026
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Highlights: Mbappe und Dembele zaubern erneut für FrankreichFIFA WM 2026
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Unser WM-Finale steht fest!Ansakonferenz
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Am Stammtisch bei Andy Ogris: Peter StrublStammtisch
WM-Update: Messi zieht in sein drittes WM-Finale ein
Argentinien folgt Spanien nach einem dramatischen Spiel in das Finale. Das WM-Update:
De Finalisten der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 stehen mit Spanien und Argentinien fest!
Bevor das Endspiel in New York steigt, gab es viel über das zweite Halbfinale zu reden.
LAOLA1 fasst die wichtigsten News aus der Nacht nach der Partie für euch zusammen:
Das sagt Messi nach dem Einzug in das Finale
Emotionaler Messi meldet sich nach Einzug in das Finale zu Wort
Argentinien führt eine imposante Serie fort
Imposante Statistik: In WM-Halbfinals ist Argentinien unbesiegt
Die internationalen Pressestimmen zum Argentinien-Sieg
"Triumph für die Ewigkeit" - Pressestimmen zum Argentinien-Sieg
Ein Portrait über Englands Jude Bellingham
Jude Bellingham: Der Zinedine Zidane der Neuzeit?
Tuchel hat keine "Regrets" nach der Niederlage gegen Argentinien
England wartet weiter auf den Titel: "No Regrets" bei Tuchel