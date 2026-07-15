Jude Bellingham: Der Zinedine Zidane der Neuzeit?

Die Zuschauer gegen sich zu haben, ist für Bellingham nichts Neues. Ähnlich verhält es sich mit den Medien. Besonders traf ihn die mediale Stimmung nach der EURO 2024.

"Ich habe danach beim Spielen für England oft mein Lächeln verloren", erzählte er im Herbst 2024. Bellingham erklärte, dass mit ihm übermäßig hart ins Gericht gegangen wurde. "Ich habe mich ein bisschen wie der Sündenbock gefühlt. Vielleicht habe ich mich auch ein bisschen selbst bemitleidet."

Vereinslegende mit 16

Das verlorene EM-Finale gegen Spanien war wohl der erste richtig große Rückschlag für ihn - in einer Karriere, die bis dahin stets nur eine Richtung kannte: steil nach oben.

Mit 16 Jahren gab er sein Profi-Debüt für Birmingham City und avancierte bereits in seiner Premierensaison zum Stammspieler in der harten Championship (41 Einsätze, vier Tore, zwei Assists). Nach seinem ersten Profijahr ging es für die damalige Rekordablöse eines U17-Spielers (30 Mio. Euro) zu Dortmund.

Bellinghams Nummer 22 wird bei Birmingham seitdem nicht mehr vergeben. Jude war zu einer "ikonischen Figur" im Klub geworden.

CL-Sieger mit 20

Beim BVB ging der Erfolgslauf weiter. Anlaufschwierigkeiten? Kennt er nicht. Es folgte eine stetige Entwicklung - Spiel für Spiel, Saison für Saison. In seiner dritten Spielzeit Führungsspieler, dritter Kapitän und Spieler der Saison: Bellingham war der Bundesliga endgültig entwachsen.

Für den logischen nächsten Schritt gab es nur eine Handvoll Optionen: Zurück nach England oder nach Spanien? Es wurde Zweiteres. Und startete unglaublich erfolgreich: Denn wieder hatte Bellingham null Anlaufschwierigkeiten. In seiner ersten Saison bei Real Madrid gewann er gleich das Double aus Champions League und Meisterschaft. Den "Spieler der Saison"-Award heimste er ebenso ein.

Das mit dem angesprochenen Selbstmitleid hörte schon im Herbst 2024 auf - trotz zweier nicht unbedingt leichter Jahre (ohne Titel) bei Real. Es dauerte aber länger, bis er sich wieder in die Gunst der Fans spielte, nämlich spätestens bis zum WM-Achtelfinale 2026 gegen Mexiko.

Wie Zidane - aber anders

Die größten Spieler liefern in den größten Spielen. Eine Fußballweisheit, die Bellingham wie wenige andere Spieler in der Gegenwart lebt.

Lionel Messi ist einer davon, Kylian Mbappé auch - beide sind allerdings Angreifer. Ein besserer Vergleich wäre da schon eine andere absolute Fußball-Legende: Zinedine Zidane. Der Franzose lieferte nie die unfassbaren Scorerzahlen à la Messi oder Ronaldo. Doch in den großen Spielen, da lieferte er ab.

Zidane hatte magische Momente auf größter Bühne, bestach durch eine unfassbare Eleganz. Mit dieser Eleganz bringt man Bellingham weniger in Verbindung. Er ist grundsätzlich nicht "flashy". Die beiden also spielerisch zu vergleichen, wäre natürlich Unsinn.