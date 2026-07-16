Emotionaler Messi meldet sich nach Einzug in das Finale zu Wort

Argentinien steht nach einem dramatischen 2:1-Erfolg über England erneut im WM-Finale (zum Spielbericht >>>).

Zwei späte Treffer in der 85. Minute und in der zweiten Minute der Nachspielzeit bescherten der "Albiceleste" das Endspiel gegen Spanien am Sonntag in New York.

Messi: "Sollen sie doch sagen, was sie wollen, auch wenn unser Sieg sie traurig macht."

Nach dem Spiel meldet sich ein sichtlich gerührter Lionel Messi zu Wort: „Es ist unglaublich, was wir erreicht haben. Ein weiteres WM-Finale. Das kann manche traurig machen, sie können sagen, was sie wollen. Diese Mannschaft zeigt, dass uns niemand etwas geschenkt hat.“

„Wir kämpfen, wir geben alles, und wir spielen auch gut – schaut euch nur an, wie wir heute gespielt haben und England dominiert haben, obwohl wir zurücklagen … Ich bin stolz und glücklich, alle Argentinier glücklich zu machen“, fügte Messi hinzu.

Zweites WM-Finale in Folge

Auch auf die außergewöhnliche Atmosphäre des Halbfinales ging Messi ein. Das Duell sei weit mehr als nur ein Fußballspiel gewesen:

"Das ging über den Fußball hinaus. Das spürte man, sobald die Nationalhymnen erklangen. An die Fans richte ich dieselben Worte wie damals in Katar: Genießt es. Diese Mannschaft wird euch niemals enttäuschen. Diese Mannschaft ist etwas ganz Besonderes.“

Die Highlights des Spiels