Argentiniens Lautaro Martinez: "Habe von diesem Tor geträumt"

Argentinien darf weitersingen!

"Für Diego" und "für die letzte (WM, Anm.) von Leo" heißt es im Song "La Cuarta Estrella". Fans und Spieler der "Albiceleste" sehnen sich nach dem "vierten Stern" und mit dem 2:1-Sieg über England am Mittwoch sind sie diesem einen großen Schritt nähergekommen.

Die argentinische Nationalmannschaft hat auch ihr sechstes WM-Halbfinale der Geschichte gewonnen und steht damit zum zweiten Mal in Serie im Endspiel. Am Sonntag geht es gegen die "Furia Roja" (hier im LIVE-Ticker >>>).

Es ist das allererste Finale zwischen dem Welt- und Südamerikameister Argentinien und Europameister Spanien.

Messi baut Assist-Rekord aus

Altstar Lionel Messi nahm im Halbfinal-Krimi erneut eine Hauptrolle ein und lieferte die Vorlagen für die Comeback-Tore von Enzo Fernandez (85.) und Lautaro Martinez (90.+2).

Damit hält der 39-Jährige nun bei zwölf WM-Assists, zehn davon markierte er in der K.-o.-Runde. Kein anderer Spieler seit 1966 (Beginn der detaillierten Datenerfassung) hat mehr als acht Torvorlagen bei einer WM-Endrunde erzielt.

Die Engländer waren durch Anthony Gordon zwar in Führung gegangen (55.), doch nach dem 1:0 stellten sich die "Three Lions" hinten hinein.

Englands Teamchef Thomas Tuchel implementierte die Fünferkette und trotzdem ging das Flanken-Feuerwerk der "Albiceleste" weiter, womit der amtierende Weltmeister das Momentum auf seine Seite ziehen konnte.