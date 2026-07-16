England England ENG Argentinien Argentinien ARG
Endstand
1:2
0:0 , 1:2
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Argentiniens Lautaro Martinez: "Habe von diesem Tor geträumt"

Der Inter-Kapitän schoss die "Albiceleste" gegen England zum Sieg und ins WM-Finale. Fans und Spieler sehnen sich nun nach dem vierten Stern.

Textquelle: © LAOLA1
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Argentinien darf weitersingen!

"Für Diego" und "für die letzte (WM, Anm.) von Leo" heißt es im Song "La Cuarta Estrella". Fans und Spieler der "Albiceleste" sehnen sich nach dem "vierten Stern" und mit dem 2:1-Sieg über England am Mittwoch sind sie diesem einen großen Schritt nähergekommen.

Die argentinische Nationalmannschaft hat auch ihr sechstes WM-Halbfinale der Geschichte gewonnen und steht damit zum zweiten Mal in Serie im Endspiel. Am Sonntag geht es gegen die "Furia Roja" (hier im LIVE-Ticker >>>).

Es ist das allererste Finale zwischen dem Welt- und Südamerikameister Argentinien und Europameister Spanien.

Messi baut Assist-Rekord aus

Altstar Lionel Messi nahm im Halbfinal-Krimi erneut eine Hauptrolle ein und lieferte die Vorlagen für die Comeback-Tore von Enzo Fernandez (85.) und Lautaro Martinez (90.+2).

Damit hält der 39-Jährige nun bei zwölf WM-Assists, zehn davon markierte er in der K.-o.-Runde. Kein anderer Spieler seit 1966 (Beginn der detaillierten Datenerfassung) hat mehr als acht Torvorlagen bei einer WM-Endrunde erzielt.

Die Engländer waren durch Anthony Gordon zwar in Führung gegangen (55.), doch nach dem 1:0 stellten sich die "Three Lions" hinten hinein.

Englands Teamchef Thomas Tuchel implementierte die Fünferkette und trotzdem ging das Flanken-Feuerwerk der "Albiceleste" weiter, womit der amtierende Weltmeister das Momentum auf seine Seite ziehen konnte.

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Lautaro Martinez köpfelte Argentinien ins WM-Finale.
Foto: ©IMAGO / Moritz Müller

"Wir sind einzigartig"

"Mir fehlen die Worte, wirklich. Was für eine Freude für unser Land. Ich habe neulich schon gesagt: Diese Mannschaft überrascht mich immer wieder", sagte Argentiniens Coach Lionel Scaloni, der nun die Chance auf seinen zweiten WM-Titel hat, nach dem Triumph.

"Und ich sage euch ganz ehrlich: Wir werden versuchen zu gewinnen, wir werden alles auf dem Platz lassen – aber was diese Spieler hier zeigen, kann man kaum in Worte fassen. Es ist unglaublich. Wir sind einzigartig, wirklich. Und das ist keine Überheblichkeit, das kommt von Herzen. Wir sind einzigartig. Die Fans haben uns heute zum Sieg getragen, dafür bin ich dankbar."

Martinez' Vorahnung

Auch bei Joker und Siegtorschütze Lautaro Martinez war die Freude nach dem Einzug ins Finale riesengroß. Der Kapitän von Inter Mailand hatte sogar eine Vorahnung, wie er nach dem Sieg verriet.

"Ich habe von diesem Tor geträumt. Ich habe Alexis [Mac Allister] gesagt, dass ich treffen werde. Und Facu Medina auf der Bank habe ich gesagt, dass ich reinkomme und das Ding entscheide. Und dann kam der Ball direkt zu mir", so der Stürmer, der nun bei 40 Nationalteam-Treffern hält.

"Enzo hat ein großartiges Tor gemacht – und jetzt, wo ich etwas runtergekommen bin, kann ich sagen: Diese Mannschaft zeigt immer wieder, was in ihr steckt."

Das argentinische Märchen geht also weiter und könnte am Sonntag ein Happy End finden.

Argentiniens Sieg gegen England im VIDEO:

Die besten WM-Torschützen aller Zeiten

#18 - Neymar (Brasilien)
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