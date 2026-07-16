Argentiniens Lautaro Martinez: "Habe von diesem Tor geträumt"

"Wir sind einzigartig"
"Mir fehlen die Worte, wirklich. Was für eine Freude für unser Land. Ich habe neulich schon gesagt: Diese Mannschaft überrascht mich immer wieder", sagte Argentiniens Coach Lionel Scaloni, der nun die Chance auf seinen zweiten WM-Titel hat, nach dem Triumph.
"Und ich sage euch ganz ehrlich: Wir werden versuchen zu gewinnen, wir werden alles auf dem Platz lassen – aber was diese Spieler hier zeigen, kann man kaum in Worte fassen. Es ist unglaublich. Wir sind einzigartig, wirklich. Und das ist keine Überheblichkeit, das kommt von Herzen. Wir sind einzigartig. Die Fans haben uns heute zum Sieg getragen, dafür bin ich dankbar."
Martinez' Vorahnung
Auch bei Joker und Siegtorschütze Lautaro Martinez war die Freude nach dem Einzug ins Finale riesengroß. Der Kapitän von Inter Mailand hatte sogar eine Vorahnung, wie er nach dem Sieg verriet.
"Ich habe von diesem Tor geträumt. Ich habe Alexis [Mac Allister] gesagt, dass ich treffen werde. Und Facu Medina auf der Bank habe ich gesagt, dass ich reinkomme und das Ding entscheide. Und dann kam der Ball direkt zu mir", so der Stürmer, der nun bei 40 Nationalteam-Treffern hält.
"Enzo hat ein großartiges Tor gemacht – und jetzt, wo ich etwas runtergekommen bin, kann ich sagen: Diese Mannschaft zeigt immer wieder, was in ihr steckt."
Das argentinische Märchen geht also weiter und könnte am Sonntag ein Happy End finden.