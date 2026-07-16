England wartet weiter auf den Titel: "No Regrets" bei Tuchel

Auch nach 60 Jahren wird es nichts, England muss weiter warten.

1966 gewannen die "Three Lions" ihren einzigen und bislang letzten Titel. Nach dem verlorenen EM-Finale 2024 sollte es nun ausgerechnet der Deutsche Thomas Tuchel richten – ohne Erfolg.

Denn im Halbfinale der WM 2026 ist Schluss. Die Engländer unterlagen Argentinien mit 1:2, obwohl man nach Anthony Gordons Tor (55.) sogar bis zur 84. Minute führte.

Kane: "Es ist niederschmetternd"

Darum sitzt die Enttäuschung bei Kapitän Harry Kane natürlich tief: "Wir haben so hart gearbeitet, um hier zu sein. Die Jungs haben alles gegeben – jeden letzten Meter, jeden Tropfen Blut, Schweiß und Tränen. Dass wir heute am Ende doch so knapp gescheitert sind, ist einfach nur niederschmetternd."

Wie man das Spiel durch die späten Tore von Enzo Fernandez (85.) und Lautaro Martinez (90.+2) noch verlieren konnte, kann sich der Bayern-Star nicht ganz erklären: "Argentinien hat Druck gemacht. Wir hatten in der zweiten Hälfte noch ein ganz gutes Pressing, haben Bälle erobert."