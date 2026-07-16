Im Video: So schaffte Argentinien das Comeback gegen England

Der amtierende Weltmeister Argentinien steht erneut im Finale!

Mit 2:1 gewinnen die Südamerikaner im zweiten Halbfinale gegen England (zum Spielbericht >>>).

Dabei tut sich in der ersten Hälfte, abgesehen von unzähligen Zweikämpfen und Fouls, nicht viel. Zehn Minuten nach Wiederbeginn geht England durch Anthony Gordon aus dem Nichts in Führung. Doch danach verteidigen die "Three Lions" fast nur noch, was Tür und Tor für ein eindrucksvolles Comeback der Argentinier öffnet.

Enzo Fernandez (85.) gleicht in der Schlussphase aus – doch es geht nicht in die Verlängerung, weil Lautaro Martinez (90.+2) tatsächlich noch zum 2:1 trifft. Superstar Lionel Messi bereitet beide Treffer vor.

Die Highlights im VIDEO: