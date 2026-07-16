England England ENG Argentinien Argentinien ARG
Endstand
1:2
0:0 , 1:2
  • Anthony Gordon
  • Highlights
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Im Video: So schaffte Argentinien das Comeback gegen England

Der Titelverteidiger steht im Finale und hat die Chance auf den zweiten WM-Titel in Folge. Dabei liegt Argentinien in der 84. Minute noch 0:1 hinten. Video:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der amtierende Weltmeister Argentinien steht erneut im Finale!

Mit 2:1 gewinnen die Südamerikaner im zweiten Halbfinale gegen England (zum Spielbericht >>>).

Dabei tut sich in der ersten Hälfte, abgesehen von unzähligen Zweikämpfen und Fouls, nicht viel. Zehn Minuten nach Wiederbeginn geht England durch Anthony Gordon aus dem Nichts in Führung. Doch danach verteidigen die "Three Lions" fast nur noch, was Tür und Tor für ein eindrucksvolles Comeback der Argentinier öffnet.

Enzo Fernandez (85.) gleicht in der Schlussphase aus – doch es geht nicht in die Verlängerung, weil Lautaro Martinez (90.+2) tatsächlich noch zum 2:1 trifft. Superstar Lionel Messi bereitet beide Treffer vor.

Die Highlights im VIDEO:

Mehr zum Thema

Manndeckung für Messi? Tuchel: "Habe darüber nachgedacht"

Manndeckung für Messi? Tuchel: "Habe darüber nachgedacht"

Fußball WM
8
Imposante Statistik: In WM-Halbfinals ist Argentinien unbesiegt

Imposante Statistik: In WM-Halbfinals ist Argentinien unbesiegt

Fußball WM
WM-Halbfinale England-Argentinien: Das sagt die KI voraus

WM-Halbfinale England-Argentinien: Das sagt die KI voraus

Fußball WM
6
Argentinien nach verrückter Schlussphase im WM-Finale!

Argentinien nach verrückter Schlussphase im WM-Finale!

Fußball WM
79
Argentinien nach Comeback im WM-Finale: Die Statistiken zum Spiel

Argentinien nach Comeback im WM-Finale: Die Statistiken zum Spiel

Fußball WM
88
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt England vs. Argentinien

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt England vs. Argentinien

Fußball WM
3
Bis zu 10 Mio. Euro? Der Ball der "Hand Gottes" wird versteigert

Bis zu 10 Mio. Euro? Der Ball der "Hand Gottes" wird versteigert

Fußball WM
5

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Fußball FIFA WM 2026 Fußball WM Argentinien (Teams, Fußball) England (Team, Fußball) Lautaro Martinez Enzo Fernandez Lionel Messi