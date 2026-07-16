NEWS

Prinz William nach Englands WM-Aus: "So stolz auf euch"

Der britische Thronfolger ist seit 2006 Präsident des englischen Fußballverbandes.

Prinz William nach Englands WM-Aus: "So stolz auf euch" Foto: © IMAGO / Mark Pain
Textquelle: © APA
Kommentare

Der britische Thronfolger Prinz William hat sich nach der 1:2-Niederlage Englands im WM-Halbfinale gegen Argentinien mit aufmunternden Sätzen an die Fußball-Nationalmannschaft gewandt.

"Extrem enttäuscht. England, ihr habt alles gegeben, und wir sind alle so stolz auf euch", schrieb der 44-Jährige auf der Plattform X. William ist seit 2006 auch Präsident des englischen Fußballverbandes.

Der bekennende Fußball-Fan bedankte sich bei allen Beteiligten "auf und neben dem Platz für ein unglaubliches Turnier". "Der Kampfgeist und der Glaube, den ihr gezeigt habt, hat uns alle inspiriert", schrieb William.

Die Engländer waren durch Anthony Gordon (55.) in Führung gegangen. Die Argentinier schafften durch Tore von Enzo Fernandez (85.) und Lautaro Martinez (92.) die Wende.

Argentiniens Halbfinal-Sieg im VIDEO:

Mehr zum Thema

Politische Botschaft! Argentiniern droht Ärger

Politische Botschaft! Argentiniern droht Ärger

Fußball WM
Argentiniens Lautaro Martinez: "Habe von diesem Tor geträumt"
01:29

Argentiniens Lautaro Martinez: "Habe von diesem Tor geträumt"

Fußball WM
"Triumph für die Ewigkeit" - Pressestimmen zum Argentinien-Sieg

"Triumph für die Ewigkeit" - Pressestimmen zum Argentinien-Sieg

Fußball WM
Im Video: So schaffte Argentinien das Comeback gegen England

Im Video: So schaffte Argentinien das Comeback gegen England

Fußball WM
Manndeckung für Messi? Tuchel: "Habe darüber nachgedacht"

Manndeckung für Messi? Tuchel: "Habe darüber nachgedacht"

Fußball WM
9
WM-Halbfinale England-Argentinien: Das sagt die KI voraus

WM-Halbfinale England-Argentinien: Das sagt die KI voraus

Fußball WM
6
Imposante Statistik: In WM-Halbfinals ist Argentinien unbesiegt

Imposante Statistik: In WM-Halbfinals ist Argentinien unbesiegt

Fußball WM

Kommentare

FIFA WM 2026 Fußball Fußball WM Argentinien Prinz William England (Team, Fußball) Argentinien (Teams, Fußball)