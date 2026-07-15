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Manndeckung für Messi? Tuchel: "Habe darüber nachgedacht"

Thomas Tuchel spricht vor dem WM-Halbfinale über seinen Match-Plan und welche Rolle Messi in diesem spielt.

Manndeckung für Messi? Tuchel: "Habe darüber nachgedacht" Foto: © IMAGO / SOPA Images
Textquelle: © LAOLA1
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England und Argentinien machen sich im Halbfinale das zweite WM-Final-Ticket untereinander aus (um 21 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Nachdem man im Viertelfinale Norwegen um Erling Haaland ausgeschaltet hat, soll nun ein Sieg gegen den amtierenden Weltmeister folgen.

Bei der Pressekonferenz vor dem Spiel äußert sich England-Trainer Thomas Tuchel, wie er Lionel Messi aufhalten möchte.

"Ich habe darüber nachgedacht, ob wir nicht eine gute, alte Manndeckung machen sollen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir die Idee durchziehen werden. Aber es kam mir in den Sinn", so der englische Nationaltrainer.

"Er sieht Sachen früher, als jeder anderer"

Tuchel hebt dabei vor allem dessen Spielverständnis und Fähigkeit hervor, Situationen schneller als andere zu erkennen:

"Jeder kennt die Räume, in denen Messi sich rumtreibt. Er sieht Sachen früher als jeder andere auf dem Feld. Und dann kreiert er Lösungen auf dem höchsten Level. Ich glaube, wir haben ein paar Muster in ihrem Spiel gefunden. Aber wenn du diese neutralisierst, dann findet er wieder neue. Das ist seine Superkraft."

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