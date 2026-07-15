Imposante Statistik: In WM-Halbfinals ist Argentinien unbesiegt

Der Titelverteidiger steht im WM-Finale.

Nach einem starken Comeback gegen England (zum Spielbericht >>>) gewinnt Argentinien das Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 und trifft im Endspiel auf Spanien.

Zum Finale Argentinien - Spanien kommt es erstmals in der Historie. Was für die Südamerikaner überhaupt nicht neu ist? Ein Halbfinale bei einer WM für sich zu entscheiden.

In 96 Jahren keine Niederlage

Die Serie beginnt bei der ersten Ausgabe des Turniers: 1930 montierte Argentinien die USA mit 6:1 ab. Nach 56 Jahren ging es in Mexiko gegen Belgien wieder in ein Semifinale, Diego Maradona schulterte sein Team per Doppelpack zum 2:0-Sieg.

In der Zwischenzeit hatte die Nation zwar ihre erste WM gewonnen, wegen eines anderen Turnierformats (zwei Gruppenphasen) gab es allerdings kein Halbfinale.

1990 gegen Italien (4:3) und 2014 gegen die Niederlande (4:2) sicherte man sich jeweils erst im Elfmeterschießen den Finaleinzug. Umso deutlicher war es bei der vergangenen WM 2022 in Katar, als Argentinien Kroatien mit 3:0 schlug.