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WM-Update: Messi liefert zum Auftakt eine Galavorstellung

In Nacht sechs der WM überragt der argentinische Top-Star. Zudem ist eine schwelende Visum-Causa um einen iranischen Spieler geklärt. Das WM-Update:

WM-Update: Messi liefert zum Auftakt eine Galavorstellung Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © LAOLA1
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Die Fußball-WM 2026 sorgt auch am sechsten Tag für jede Menge Schlagzeilen.

In der Nacht auf Mittwoch tat sich in Übersee wieder so einiges. LAOLA1 bringt auch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand.

WM-Update:

  • Messi liefert zum Auftakt eine Show: Der Superstar erzielt gegen Algerien einen Dreierpack und führt sein Team fast im Alleingang zum Sieg über Algerien.

Zum Spielbericht und den Toren im Video>>>

  • Norwegen feiert zum Auftakt in die WM einen letztlich klaren Sieg über Außenseiter Irak, hat dabei aber anfangs etwas Mühe.

Zum Spielbericht und den Toren im Video>>>

  • Die Visum-Causa um den Iraner Mehdi Torabi ist geklärt. Die Einreisebewilligung des Offensivspielers war zuvor für ungültig erklärt worden.

Die FIFA half dabei mit, die Causa zu klären>>>

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