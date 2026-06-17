WM-Update: Messi liefert zum Auftakt eine Galavorstellung
In Nacht sechs der WM überragt der argentinische Top-Star. Zudem ist eine schwelende Visum-Causa um einen iranischen Spieler geklärt. Das WM-Update:
Die Fußball-WM 2026 sorgt auch am sechsten Tag für jede Menge Schlagzeilen.
In der Nacht auf Mittwoch tat sich in Übersee wieder so einiges. LAOLA1 bringt auch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand.
WM-Update:
Messi liefert zum Auftakt eine Show: Der Superstar erzielt gegen Algerien einen Dreierpack und führt sein Team fast im Alleingang zum Sieg über Algerien.
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Norwegen feiert zum Auftakt in die WM einen letztlich klaren Sieg über Außenseiter Irak, hat dabei aber anfangs etwas Mühe.
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Die Visum-Causa um den Iraner Mehdi Torabi ist geklärt. Die Einreisebewilligung des Offensivspielers war zuvor für ungültig erklärt worden.