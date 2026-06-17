WM-Update: Messi liefert zum Auftakt eine Galavorstellung

Die Fußball-WM 2026 sorgt auch am sechsten Tag für jede Menge Schlagzeilen.

In der Nacht auf Mittwoch tat sich in Übersee wieder so einiges. LAOLA1 bringt auch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand.

WM-Update:

Messi liefert zum Auftakt eine Show: Der Superstar erzielt gegen Algerien einen Dreierpack und führt sein Team fast im Alleingang zum Sieg über Algerien.

Zum Spielbericht und den Toren im Video>>>

Norwegen feiert zum Auftakt in die WM einen letztlich klaren Sieg über Außenseiter Irak, hat dabei aber anfangs etwas Mühe.

Zum Spielbericht und den Toren im Video>>>

Die Visum-Causa um den Iraner Mehdi Torabi ist geklärt. Die Einreisebewilligung des Offensivspielers war zuvor für ungültig erklärt worden.

Die FIFA half dabei mit, die Causa zu klären>>>