Haaland-Doppelpack! Norwegen für mutige Iraker zu abgebrüht

Norwegen startet erfolgreich in die FIFA Weltmeisterschaft 2026: Gegen den Irak gibt es auch dank eines Doppelpacks von Erling Haaland ein 4:1.

Frech auftretende Iraker halten von Beginn weg gut mit, eine erste Torannäherung gibt es durch Al-Hamadi (13.).

Erst mit der obligatorischen Trinkpause übernimmt Norwegen, einen flott vorgetragenen Vorstoß vollendet Haaland zum 1:0 (29.).

Durch eine starke Aktion fällt aber der Ausgleich: Al-Ammari findet mit einer Flanke den Kopf von Hussein, der sich gegen drei Bewacher durchsetzt (39.).

Das Remis hält durch einen Eigenfehler aber nicht bis zur Pause: Bei einem zu kurzen Rückpass schläft Torhüter Hasan, dessen Abschlag blockt Haaland zum 2:1 (43.).

In der Nachspielzeit lassen erst Al-Hamadi, dann Tahseen das 2:2 liegen.

Vierfachwechsel bringt Entscheidung

Nach Seitenwechsel hält der Irak Norwegen mit hohem Pressing von weiteren Chancen fern.

In der 71. Minute erfolgt ein norwegischer Vierfach-Tausch, der sich bald rentiert: Sechs Minuten später sorgt mit Östigard einer der Eingewechselten für den dritten Treffer.

In der Schlussphase zeigen sich physische Defizite beim Irak, der nicht mehr zulegen kann. In der Nachspielzeit sorgt Thorstvedt noch für das deutliche Endergebnis (90.+7).

Damit liegt Norwegen nach dem ersten Spiel ex aequo mit Frankreich an der Spitze der Gruppe I.

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