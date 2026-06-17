Irak Irak IRQ
Norwegen Norwegen NOR
Endstand
1:4
1:2 , 0:2
  • Aymen Hussein
  • Erling Haaland
  • Erling Haaland
  • Leo Ostigard
  • Aymen Hussein e
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Haaland-Doppelpack! Norwegen für mutige Iraker zu abgebrüht

Es wird ein Auftaktsieg für die "Wikinger", den sie aber härter als erwartet erkämpfen müssen. Dem Außenseiter fehlt das Glück im Abschluss.

Haaland-Doppelpack! Norwegen für mutige Iraker zu abgebrüht Foto: © IMAGO / Ulmer / Teamfoto
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Norwegen startet erfolgreich in die FIFA Weltmeisterschaft 2026: Gegen den Irak gibt es auch dank eines Doppelpacks von Erling Haaland ein 4:1.

Frech auftretende Iraker halten von Beginn weg gut mit, eine erste Torannäherung gibt es durch Al-Hamadi (13.).

Erst mit der obligatorischen Trinkpause übernimmt Norwegen, einen flott vorgetragenen Vorstoß vollendet Haaland zum 1:0 (29.).

Durch eine starke Aktion fällt aber der Ausgleich: Al-Ammari findet mit einer Flanke den Kopf von Hussein, der sich gegen drei Bewacher durchsetzt (39.).

Das Remis hält durch einen Eigenfehler aber nicht bis zur Pause: Bei einem zu kurzen Rückpass schläft Torhüter Hasan, dessen Abschlag blockt Haaland zum 2:1 (43.).

In der Nachspielzeit lassen erst Al-Hamadi, dann Tahseen das 2:2 liegen.

Vierfachwechsel bringt Entscheidung

Nach Seitenwechsel hält der Irak Norwegen mit hohem Pressing von weiteren Chancen fern.

In der 71. Minute erfolgt ein norwegischer Vierfach-Tausch, der sich bald rentiert: Sechs Minuten später sorgt mit Östigard einer der Eingewechselten für den dritten Treffer.

In der Schlussphase zeigen sich physische Defizite beim Irak, der nicht mehr zulegen kann. In der Nachspielzeit sorgt Thorstvedt noch für das deutliche Endergebnis (90.+7).

Damit liegt Norwegen nach dem ersten Spiel ex aequo mit Frankreich an der Spitze der Gruppe I.

Alle News zur WM 2026 >>>

Mehr zum Thema

WM LIVE: Irak - Norwegen

WM LIVE: Irak - Norwegen

FIFA WM
WM-Programm, 16. Juni: Was gelingt Frankreich zum Auftakt?

WM-Programm, 16. Juni: Was gelingt Frankreich zum Auftakt?

FIFA WM
WM-Programm, 16. Juni: Was gelingt Frankreich zum Auftakt?

WM-Programm, 16. Juni: Was gelingt Frankreich zum Auftakt?

FIFA WM
VIDEO: 30-Meter-Hammer von Kylian Mbappé

VIDEO: 30-Meter-Hammer von Kylian Mbappé

FIFA WM
Frankreich nimmt Skeptikern mit Auftaktsieg Wind aus den Segeln

Frankreich nimmt Skeptikern mit Auftaktsieg Wind aus den Segeln

FIFA WM
Mbappé-Doppelpack bei Frankreich-Auftakt: Die Statistiken

Mbappé-Doppelpack bei Frankreich-Auftakt: Die Statistiken

FIFA WM
14
WM 2026: Die aktuelle Torschützenliste

WM 2026: Die aktuelle Torschützenliste

FIFA WM

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

FIFA WM 2026 Norwegen (Team, Fußball) Irak Erling Braut Haaland