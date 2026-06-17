Messi-Show zum Auftakt! Argentinien besiegt Algerien deutlich

Perfekter Start für Argentinien in die WM!

Der Titelverteidiger bezwingt Algerien zum Auftakt der Österreich-Gruppe J klar mit 3:0. Alle drei Treffer gehen auf das Konto von Superstar Lionel Messi.

Schon nach knapp fünf Minuten landet der Ball erstmals im Tor, Messi trifft - steht dabei aber im Abseits. Kurz darauf beinahe der Schock für den amtierenden Weltmeister: Nach einem herrlichen Lochpass von Maza trifft Chaibi für Algerien (8.). Doch auch er steht im Abseits, der Treffer zählt nicht.

Messi besorgt frühe Führung

In Minute 17 ist es dann aber soweit und Messi darf jubeln: Der 38-Jährige zieht aus rund 20 Metern ab und bezwingt Algerien-Keeper Zidane.

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In Folge kontrolliert Argentinien das Geschehen. Algerien versucht, Nadelstiche zu setzen, allerdings nicht sonderlich erfolgreich. Doch auch die Argentinier werden nicht wirklich gefährlich. Kurz vor der Pause kommt Algerien wieder besser ins Spiel, einen Schuss aus spitzem Winkel von Moussa kann Martinez aber entschärfen (41.).

Tore fallen keine mehr in Hälfte eins, Argentinien nimmt die knappe Führung in die Pause mit.

Ein Triplepack für "La Pulga"

Argentinien kommt mit viel Schwung aus der Kabine, Messi versucht es aus der Distanz, verfehlt aber den Kasten (50.).

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Nach 60 gespielten Minuten macht er es besser: "La Pulga" staubt nach einem zu kurz abgewehrten Schuss von Mac Allister ab - es ist sein 15. WM-Treffer. Kurz darauf vergibt der Superstar die Chance auf das 3:0, Zidane pariert (66.).

Zehn Minuten darauf ist es dann so weit: Messi wird an der Strafraumgrenze frei gespielt, der Kapitän zieht ab, trifft platziert links unten und erhöht so auf 3:0 (77.).

Unmittelbar danach ist sein Arbeitstag beendet: Messi wird unter Standing Ovations ausgewechselt, für ihn kommt Paz ins Spiel (80.). Von Algerien kommt in Hälfte zwei wenig, nennenswerte Abschlüsse sucht man vergebens.

Die Argentinier spielen den Sieg danach sicher nach Hause und dürfen sich über einen mehr als gelungenen WM-Auftakt freuen.

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