WM-Update: Hindernis für Spanien vor dem großen Finale

Guten Morgen am Finaltag der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026!

Ehe sich ab 21:00 Uhr Spanien und Argentinien um den Titel duellieren (im LIVE-Ticker>>>), gibt es das WM-Update aus der Nacht nach dem wilden Spiel um Platz 3, das mit 6:4 an England ging.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News aus der Nacht nach der Partie für euch zusammen:

Im VIDEO zum Genießen: Alle zehn Tore zwischen Frankreich und England

Die Highlights zum epischen Spiel um Platz 3

"Das ist meine Schuld": Das sagt Didier Deschamps nach dem verpatzten Abschied

"Es wird die Legende des Trainers nicht beschädigen", sind die Spieler überzeugt

45 Minuten "brilliant": So erklärt Thomas Tuchel den Einbruch

Außerdem rechtfertigt er die sieben Wechsel in der Startelf

Unwetter bringt Spanien um finales Training vor dem Showdown

Argentinien konnte hingegen trainieren

Nach Falkland-Banner: US-FIFA-Beauftragter verteidigt Argentinien

Andrew Giuliani beruft sich auf die Meinungs- und Redefreiheit in den USA