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Highlights: Zehn Tore! Episches Spiel um Platz 3FIFA WM 2026
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Die Argentinien-ViertelstundeAnsakonferenz
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Highlights: Der Titelverteidiger braucht fünf Minuten für die WendeFIFA WM 2026
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Ist Spanien jetzt unschlagbar?Ansakonferenz
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ÖFB 2030: Wer steht in der WM-Startelf?Ansakonferenz
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WM-Update: Hindernis für Spanien vor dem großen Finale
Außerdem haben wir alle Stimmen und das Highlight-VIDEO vom Spiel um Platz 3 für dich. Das WM-Update:
Guten Morgen am Finaltag der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026!
Ehe sich ab 21:00 Uhr Spanien und Argentinien um den Titel duellieren (im LIVE-Ticker>>>), gibt es das WM-Update aus der Nacht nach dem wilden Spiel um Platz 3, das mit 6:4 an England ging.
LAOLA1 fasst die wichtigsten News aus der Nacht nach der Partie für euch zusammen:
Im VIDEO zum Genießen: Alle zehn Tore zwischen Frankreich und England
Die Highlights zum epischen Spiel um Platz 3
"Das ist meine Schuld": Das sagt Didier Deschamps nach dem verpatzten Abschied
"Es wird die Legende des Trainers nicht beschädigen", sind die Spieler überzeugt
45 Minuten "brilliant": So erklärt Thomas Tuchel den Einbruch
Außerdem rechtfertigt er die sieben Wechsel in der Startelf
Unwetter bringt Spanien um finales Training vor dem Showdown
Argentinien konnte hingegen trainieren
Nach Falkland-Banner: US-FIFA-Beauftragter verteidigt Argentinien
Andrew Giuliani beruft sich auf die Meinungs- und Redefreiheit in den USA