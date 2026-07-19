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WM-Update: Hindernis für Spanien vor dem großen Finale

Außerdem haben wir alle Stimmen und das Highlight-VIDEO vom Spiel um Platz 3 für dich. Das WM-Update:

WM-Update: Hindernis für Spanien vor dem großen Finale Foto: © IMAGO / Agencia EFE
Textquelle: © LAOLA1
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Guten Morgen am Finaltag der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026!

Ehe sich ab 21:00 Uhr Spanien und Argentinien um den Titel duellieren (im LIVE-Ticker>>>), gibt es das WM-Update aus der Nacht nach dem wilden Spiel um Platz 3, das mit 6:4 an England ging.

LAOLA1 fasst die wichtigsten News aus der Nacht nach der Partie für euch zusammen:

  • Im VIDEO zum Genießen: Alle zehn Tore zwischen Frankreich und England

Die Highlights zum epischen Spiel um Platz 3

"Es wird die Legende des Trainers nicht beschädigen", sind die Spieler überzeugt

  • 45 Minuten "brilliant": So erklärt Thomas Tuchel den Einbruch

Außerdem rechtfertigt er die sieben Wechsel in der Startelf

  • Unwetter bringt Spanien um finales Training vor dem Showdown

Argentinien konnte hingegen trainieren

  • Nach Falkland-Banner: US-FIFA-Beauftragter verteidigt Argentinien

Andrew Giuliani beruft sich auf die Meinungs- und Redefreiheit in den USA

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