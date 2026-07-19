Endstand
4:60:4 , 4:2
- Kylian Mbappe
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Bradley Barcola
- Kylian Mbappe
- Ousmane Dembele
- Declan Rice
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Ezri Konsa
- Bukayo Saka
- Bukayo Saka
- Bukayo Saka
- Jude Bellingham
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VIDEO! Zehn Tore in epischem Spiel um Platz 3
England führt Frankreich nach allen Regeln der Kunst vor - aber nur 45 Minuten lang, dann folgt das Comeback. Die Highlights:
Noch vor dem Finale erlebt die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ein Feuerwerk!
Im Spiel um Platz 3 zwischen England und Frankreich fallen satte zehn Tore (zum Spielbericht >>>).
Die "Three Lions" scheinen die Partie zur Pause schon entschieden zu haben, führen 4:0. Aber dann schlägt die "Equipe Tricolore" zurück, kommt auf 3:4 und 4:5 heran.
Bukayo Saka beendet das Spiel mit drei Treffern, Kylian Mbappé trifft zweimal.