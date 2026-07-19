VIDEO! Zehn Tore in epischem Spiel um Platz 3

Noch vor dem Finale erlebt die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ein Feuerwerk!

Im Spiel um Platz 3 zwischen England und Frankreich fallen satte zehn Tore (zum Spielbericht >>>).

Die "Three Lions" scheinen die Partie zur Pause schon entschieden zu haben, führen 4:0. Aber dann schlägt die "Equipe Tricolore" zurück, kommt auf 3:4 und 4:5 heran.

Bukayo Saka beendet das Spiel mit drei Treffern, Kylian Mbappé trifft zweimal.

Die Highlights im VIDEO: