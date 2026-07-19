NEWS

VIDEO! Zehn Tore in epischem Spiel um Platz 3

England führt Frankreich nach allen Regeln der Kunst vor - aber nur 45 Minuten lang, dann folgt das Comeback. Die Highlights:

Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Noch vor dem Finale erlebt die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 ein Feuerwerk!

Im Spiel um Platz 3 zwischen England und Frankreich fallen satte zehn Tore (zum Spielbericht >>>).

Die "Three Lions" scheinen die Partie zur Pause schon entschieden zu haben, führen 4:0. Aber dann schlägt die "Equipe Tricolore" zurück, kommt auf 3:4 und 4:5 heran.

Bukayo Saka beendet das Spiel mit drei Treffern, Kylian Mbappé trifft zweimal.

Die Highlights im VIDEO:

Mehr zum Thema

England 45 Minuten "brilliant": So erklärt Tuchel den Einbruch
01:29

England 45 Minuten "brilliant": So erklärt Tuchel den Einbruch

Fußball WM
Völlig verrücktes Spiel um Platz 3! Die Statistiken

Völlig verrücktes Spiel um Platz 3! Die Statistiken

Fußball WM
34
Tuchel kontert Kritik: "Alles eine Frage der Perspektive"

Tuchel kontert Kritik: "Alles eine Frage der Perspektive"

Fußball WM
13
Zehn Tore! England nach unfassbarem Spiel WM-Dritter

Zehn Tore! England nach unfassbarem Spiel WM-Dritter

Fußball WM
9
WM: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich gegen England LIVE

WM: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich gegen England LIVE

Fußball WM
6
Zidane-Präsentation nur noch eine Frage der Zeit

Zidane-Präsentation nur noch eine Frage der Zeit

Fußball WM
1
"Das ist kein Mensch, das ist Fake" - Die besten WM-Sprüche

"Das ist kein Mensch, das ist Fake" - Die besten WM-Sprüche

Fußball WM

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Frankreich (Team, Fußball) Fußball FIFA WM 2026 Fußball WM England (Team, Fußball) Bukayo Saka Kylian Mbappe Jude Bellingham Highlights