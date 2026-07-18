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WM: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich gegen England LIVE

Wo läuft Frankreich gegen England am Samstag um 23:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung - Spiel um Platz drei der WM 2026:

WM: Dieser TV-Sender zeigt Frankreich gegen England LIVE Foto: © IMAGO / DeFodi Images
Textquelle: © LAOLA1
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Am Samstag findet das vorletzte Spiel der Fußball-WM 2026 statt. Frankreich und England stehen sich im Spiel um Platz drei gegenüber (ab 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ServusTV. Das Spiel ist auch im Stream auf ServusTV On zu sehen.

In Deutschland ist das Spiel nicht im Free-TV zu sehen, es wird exklusiv bei MagentaTV übertragen.

Übersicht:

Samstag, 18.07., 23:00 Uhr: Frankreich - England

  • Österreich: ServusTV & ServusTV On

  • Deutschland: MagentaTV

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