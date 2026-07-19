England 45 Minuten "brilliant": So erklärt Tuchel den Einbruch

England holte sich im torreichsten Spiel der Weltmeisterschaft dank einer Glanzleistung gegen Frankreich in der ersten Halbzeit den dritten Platz (zum Spielbericht >>>).

"Ein verrücktes Spiel. Wir waren enttäuscht, nicht im Finale zu sein, aber wollten das Turnier gut beenden", erklärt Dreifachtorschütze Saka nach dem 6:4-Sieg, bei dem beide Trainer sieben Veränderungen im Vergleich zum letzten Duell vornahmen.

Tuchel begründete dies mit der Müdigkeit des Teams, er wollte "frische Kräfte bringen".

England überrollte Frankreich in erster Halbzeit

Bereits in der dritten Minute gelang den Engländern durch Rice das erste Tor gegen die demotiviert wirkenden Franzosen. Konsa (18.) und Saka (37., 45.+1) legten nach. "Die erste Hälfte haben wir gewonnen", meint Saka.

Dem stimmt Trainer Tuchel zu. Er bezeichnet die erste Halbzeit als "brilliant", während die zweite "turbulent" war.

Denn nach der Pause zeigte das Team von Deschamps ein anderes Gesicht. Dank Toren von Mbappé (48., 66.) und Barcola (54.) kam die Mannschaft wieder bis auf 3:4 heran.

"Glück, dass wir nicht den Ausgleich bekommen haben"

"Frankreich war zu diesem Zeitpunkt voll im Flow, wir haben Glück gehabt, dass wir nicht den Ausgleich bekommen haben", analysiert der Coach, der in der 78. Minute Anderson und Bellingham einwechselte und später noch James und Chalobah folgen ließ.

In der 87. Minute verwertete Saka einen Elfmeter zur vermeintlichen Entscheidung, doch Dembélé (90.+6) brachte sein Team kurzzeitig noch einmal zurück ins Spiel, ehe Bellingham (90.+8) endgültig den Sack zumachte.

Tuchel schwärmt von Mentalität des Teams

Schlussendlich durfte sich England in einem verrückten Spiel über den dritten Platz freuen. Tuchel war jedoch besorgt, dass es aufgrund der Strapazen und der Müdigkeit nicht für den Sieg reichen könnte.

Schlussendlich sprach er seinem Team aber ein Kompliment aus: "Wir sind wirklich müde von den letzten Wochen, also großes Kompliment an die Mentalität, die wir gezeigt haben."

Matchwinner Saka zeigt sich nach dem Spiel "glücklich". Er betont: "Wir haben stark gefinished".