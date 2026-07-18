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Spiel um Platz 3 heute: Frankreich - England
Wer sichert sich im vorletzten Spiel der WM den dritten Platz? Live-Infos:
Endspurt bei der WM 2026: Im Spiel um Platz drei treffen Frankreich und England in Miami aufeinander (ab 23 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
England verpasste den Finaleinzug auf dramatische Weise. Die "Three Lions" verspielten im Halbfinale gegen Argentinien in der Schlussphase eine Führung und kassierten innerhalb von sieben Minuten zwei Gegentreffer.
Frankreich musste sich hingegen Spanien geschlagen geben und verpasste damit ebenfalls den Einzug ins Endspiel.
Im Spiel um Platz drei steht auch die Torjägerkrone im Fokus: Kylian Mbappé hält bei acht Treffern, Harry Kane und Jude Bellingham folgen mit jeweils sechs Toren. An der Spitze liegt derzeit jedoch Lionel Messi, der ebenfalls acht Tore erzielt hat und aufgrund der höheren Anzahl an Assists vor Mbappé geführt wird.