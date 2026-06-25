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WM-Update: Faustdicke Überraschung und ein emotionales Comeback

Neymar Jr. spielt nach knapp drei Jahren wieder für Brasilien und wird am Ende sogar emotional. Außerdem zieht Südafrika erstmals in die K.o.-Phase ein. Update:

WM-Update: Faustdicke Überraschung und ein emotionales Comeback Foto: © IMAGO / Xinhua
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Die ersten drei Gruppen der WM 2026 sind abgeschlossen!

LAOLA1 bringt euch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand - das ist in der Nacht passiert:

WM-Update:

  • Die Schweiz ist nach dem 2:1 gegen Co-Gastgeber Sieger der Gruppe B. Hauptverantwortlich dafür:

Manzambi und Vargas - das neue Schweizer-Traumduo

  • Kanada-Teamchef Jesse Marsch gibt sich nach der ersten Niederlage des Co-Gastgebers bei dieser Endrunde indes kritisch.

"Hätte ich machen müssen": Marsch nach Niederlage selbstkritisch

  • Ein ziemlich perfekter Tag war es hingegen für Brasilien: Die "Selecao" fixiert mit einem 3:0 über Schottland den Gruppensieg. Vini Jr. brilliert erneut, obendrein feiert Neymar seine emotionale Rückkehr.

981 Tage! Neymar-Tränen nach Comeback

  • Südafrika sorgt mit dem Sieg über Südkorea nicht nur für eine faustdicke Überraschung, sondern auch für den erstmaligen Einzug in eine K.O.-Phase der WM.

Bafana Bafana! Südafrika zieht in K.O.-Phase ein

  • Eine Enttäuschung bleibt diese WM allerdings für die Tschechen. Mexiko lässt nämlich auch im dritten Gruppenspiel nichts anbrennen.

Tschechien scheidet gegen Mexiko sang- und klanglos aus

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