981 Tage! Neymar-Tränen nach Comeback

In der 76. Minute war es so weit.

Neymar feiert nach 981 Tagen sein Comeback für die brasilianische Nationalmannschaft.

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Der 34-Jährige wird für Torschütze Matheus Cunha eingewechselt und setzt kurz vor Schluss sogar noch ein offensives Ausrufezeichen. In der 90. Minute kommt Neymar vom linken Strafraumeck zum Abschluss, Schottlands Torhüter Angus Gunn pariert jedoch souverän.

Nach dem Schlusspfiff brach Neymar daraufhin in Tränen aus. Es war sein erstes Länderspiel seit seinem Kreuzbandriss 2023.

Ancelotti lobt Neymar

Trainer Ancelotti zeigt sich zufrieden: "Es war ein sehr gutes Spiel. Wir wollten das Haiti-Spiel fortführen. Wir sind sehr zufrieden, mit dem was wir gemacht haben."

Besonders die mannschaftliche Geschlossenheit hebt der Italiener hervor: "Wir sind kollektiv zusammengestanden, wir waren eine gute Mannschaft. Darauf bin ich sehr stolz."

Auch für Neymar findet Ancelotti lobende Worte: "Er hat uns auch geholfen."

Vini begeistert mit Doppelpack

"Man of the Match" war aber Vinicius Jr. mit seinem Doppelpack in Hälfte eins.

Er ist der erst fünfte brasilianische Spieler, der in allen drei Gruppenspielen einer Weltmeisterschaft getroffen hat.

Zuvor gelang dies lediglich Jairzinho (1970), Romário (1994), Ronaldo und Rivaldo (beide 2002) - bei jeder dieser Weltmeisterschaften holte Brasilien am Ende den Titel.

Ziel noch nicht erreicht

Kapitän Marquinhos richtet seinen Blick aber bereits nach vorne: "Wir haben unser erstes Ziel erreicht, aber jetzt müssen wir weitermachen. Es war eine schwierige Gruppe. Nun beginnt der eigentliche Wettbewerb.

Und weiter: "Das ist wie in der UEFA Champions League – es bringt nichts, seine Gruppe zu gewinnen, wenn man danach nicht bereit ist. Die kleinen Details werden letztlich den Unterschied ausmachen."

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