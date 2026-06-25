Manzambi und Vargas: Das neue Schweizer-Traumduo

Ziel erreicht!

Die Schweiz gewinnt das letzte Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Kanada mit 2:1 und geht damit als Tabellenerster in die Runde der letzten 32. Zum Spielbericht >>>

Torschütze Ruben Vargas war nach Schlusspfiff sehr zufrieden mit dem Ergebnis: "Wir haben das Ziel erreicht und sind Gruppensieger geworden. Jetzt haben wir genug Zeit, uns zu erholen. So kann es weitergehen."

Neues Traumduo bei der Schweiz

Der Flügelspieler des FC Sevilla ist gemeinsam mit Shootingstar Johan Manzambi vom SC Freiburg einer der absoluten Unterschiedsspieler im Team von Murat Yakin.

Vargas erzielte zwei Tore und bereitete ein Tor vor. Manzambi traf sogar drei Mal und assistierte einen Treffer. Das Duo war damit an allen sieben Schweizer Turniertoren direkt beteiligt.

Bessere Strafraumbesetzung

Gegen Kanada traf Vargas unmittelbar nach Wiederbeginn nach Vorarbeit von Manzambi: "Ich stehe natürlich gut und ich bin überglücklich, dass es heute wieder geklappt hat."

Den zweiten Treffer erzielte der Shootingstar Manzambi nach Zuspiel von Breel Embolo in Minute 57. "Es war die Vorgabe vom Trainer, dass wir die Box besser besetzen müssen. Das ist aufgegangen", analysierte Vargas den verbesserten Auftritt der Eidgenossen.

Kurz war Zittern angesagt

Einzig in der Schlussphase ließ man Kanada besser ins Spiel und musste nach dem Anschlusstreffer von Joker Promise David sogar nochmal um den Gruppensieg zittern. Am Ende verteidigte die Schweiz aber alles weg, oder Gregor Kobel zeigte sich im Tor von bester Seite.

Die Yakin-Elf hat damit zwei Siege in der Gruppe geholt, einzig zum Auftakt gegen Katar gab es das überraschende späte 1:1-Remis. Im Sechzehntelfinale wartet nun ein Gruppendritter. Gespielt wird allerdings erst in acht Tagen (3. Juli).

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Die Tore von Vargas und Manzambi im VIDEO: