Gruppensieger! Schweizer entreißen Kanada Platz eins

Die Schweiz sichert sich den Gruppensieg in Gruppe B, mit einem 2:1 über Kanada entreißen die Eidgenossen dem Co-Gastgeber ein weiteres Spiel vor eigenem Publikum - das Sechzehntelfinale des Gruppensiegers geht nämlich in Vancouver über die Bühne.

Die Ausgangslage vor dem Spiel war klar, der Sieger holt sich den Gruppensieg, bei einem Unentschieden ist Kanada aufgrund der besseren Tordifferenz Erster.

Wegen der guten Tordifferenz durch die Siege der Schweiz gegen Bosnien-Herzegowina (4:1) und Kanada gegen Katar (6:0) und wegen des bisherigen Sammelns von vier Punkten waren beide Teams auch schon vor dem Spiel quasi fix in der K.o.-Runde.

Die Endtabelle von Gruppe B >>>

Blitzstart in die zweite Hälfte

In Vancouver entwickelt sich ein umkämpftes und intensives Spiel, in dem spielerisch in der ersten Hälfte aber noch Luft nach oben ist. Die größte Chance hat die Schweiz in der zehnten Minute, zunächst vergibt Breel Embolo allein gegen Kanada-Goalie Maxime Crepeau, im Nachschuss schießt Johan Manzambi den kanadischen Verteidiger Derek Cornelius ab.

Danach steht wieder der Kampf im Mittelpunkt, es gibt viele Fouls und kleine Spielunterbrechungen. Im Laufe der ersten Hälfte kommt Kanada besser rein, Cyle Larin und Ali Ahmed kommen zu Abschlüssen, die aber beide zu zentral sind und letztlich kein Problem für Gregor Kobel im Tor der Eidgenossen darstellen.

Nach der Halbzeit startet die Schweiz bravourös, nicht einmal 40 Sekunden sind gespielt, da spielt Manzambi von der rechten Seite eine starke Hereingabe in die Mitte, Embolo lässt durch, und im Rückraum vergessen die Kanadier komplett auf Ruben Vargas, der sich die Kugel annimmt und dann ins kurze Eck haut (46.).

Kanada wacht spät auf

Die Eidgenossen wirken durch den Treffer ermutigt, und setzen zehn Minuten später nach: Embolo deckt den Ball im Umschalten gut ab, spielt auf den freien Manzambi, der direkt abschließt. Torhüter Crepeau ist noch dran, sieht beim Gegentor aber nicht gut aus.

Mit dem 0:2 wachen die Kanadier aber auf und werden stärker, ein Versuch von Jonathan David wird noch geblockt, doch etwas später kommt der wenige Augenblicke zuvor eingewechselte Promise David nach super Vorlage von Nathan Saliba zum Anschlusstreffer, der Torschütze springt spektakulär ein (76.).

Angetrieben vom heimischen Publikum drängt Kanada danach auf den Ausgleich, Cornelius köpft nach einem Freistoß daneben, Promise David verlängert einen weiten Einwurf gefährlich aufs Tor, die Schweizer sind fast nur noch mit dem Verteidigen beschäftigt.

Schweizer gewinnen Gruppe

Am Ende sollte sich das aber auszahlen, Kanada gelingt der Ausgleich nicht mehr, die Schweiz nimmt die drei Punkte mit und ist Gruppensieger.

Der Tabellenendstand in Gruppe B gestaltet sich somit wie folgt: Die Schweiz gewinnt die Gruppe mit sieben Punkten, dahinter landet Kanada mit vier Zählern auf Rang zwei. Weil Bosnien-Herzegowina im Parallelspiel gegen Katar 3:1 gewinnt, wird das Land vom Balkan Dritter und hat ebenfalls sehr gute Chancen, ins Sechzehntelfinale einzuziehen.

Die Tore im VIDEO: