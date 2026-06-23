WM-Programm, 24. Juni: Kanada gegen die Schweiz um Gruppensieg

Die Vorrunde der FIFA WM 2026 biegt allmählich auf die Zielgerade ein, Gruppe B eröffnet den letzten Spieltag.

Ein Überblick über den Zeitplan am 24. Juni:

Programm, 24. Juni (MESZ):

1:00 Uhr: Panama - Kroatien (LIVE-Ticker >>>)

Beide Teams sind mit einer Niederlage ins Turnier gestartet: Panama unterlag Ghana durch ein spätes Gegentor 0:1, Kroatien musste sich England 2:4 beugen.

Panama wartet damit weiter auf den ersten Punkt bei einer WM-Endrunde und hat nun nur zwei seiner letzten acht Partien für sich entscheiden können.

Die "Vatreni" gewannen 2022 nur eines ihrer drei Gruppenspiele (zwei Remis), haben danach aber das Halbfinale erreicht. 2018 wurde Kroatien überhaupt Vizeweltmeister.

4:00 Uhr: Kolumbien - Demokratische Republik Kongo (LIVE-Ticker >>>)

Sowohl Kolumbien als auch der Kongo haben ihren Auftakt erfolgreich bestritten: Die Südamerikaner bezwangen Usbekistan souverän 3:1, die Afrikaner feierten ihr 1:1 gegen Portugal wie einen Sieg.

Die Kolumbianer können mit einem weiteren Sieg bereits den Einzug ins Sechzehntelfinale fixieren. Die Truppe von Nestor Lorenzo hat übrigens sechs der letzten sieben Gruppenspiele gewonnen.

Der Kongo will den nächsten Gruppenfavoriten ins Wanken bringen. Ein weiterer Punktgewinn vor dem letzten Spieltag gegen Usbekistan könnte Gold wert sein.

21:00 Uhr: Schweiz - Kanada (LIVE-Ticker >>>)

Der letzte Spieltag in Gruppe B bringt das Duell um den ersten Platz.

Sowohl die Schweiz als auch Kanada halten bei vier Punkten, bei einer Punkteteilung hätte der WM-Co-Gastgeber das bessere Torverhältnis und würde entsprechend als Gruppensieger ins Sechzehntelfinale gehen.

Beide Teams sind mit einem 1:1 in die WM gestartet. Die Schweiz schlug Bosnien-Herzegowina daraufhin 4:1, Kanada deklassierte Katar 6:0.

21:00 Uhr: Bosnien-Herzegowina - Katar (LIVE-Ticker >>>)

Im Parallel-Duell wollen beide Teams ihre Chance auf einen K.o.-Platz über den Weg der acht besten Gruppendritten am Leben erhalten.

Ein Unentschieden würde beide Nationen mit hoher Wahrscheinlichkeit eliminieren. Sowohl Bosnien-Herzegowina als auch Katar könnten theoretisch noch auf Platz 2 springen, brauchen dafür aber hohe Siege und gleichzeitig deutliche Niederlagen von Kanada bzw. der Schweiz.

Die Bosnier haben in ihren letzten acht Pflichtspielen nur einen Sieg nach 90 Minuten eingefahren. Katar blieb in den letzten acht Pflichtspielen überhaupt sieglos.

Programm, 25. Juni (MESZ):

0:00 Uhr: Marokko - Haiti (LIVE-Ticker >>>)

Marokko geht als Favorit ins Duell mit dem bereits ausgeschiedenen Inselstaat. Nach zwei Spielen halten die Afrikaner bei vier Zählern, haben nach dem 1:1 gegen Brasilien einen 1:0-Erfolg über Schottland gefeiert.

Die Chance auf den Gruppensieg lebt, dafür braucht es allerdings einen hohen Sieg - aktuell hat Marokko die um zwei Tore schlechtere Differenz gegenüber der "Selecao".

Der designierte Bayern-Neuzugang Ismael Saibari könnte als erster afrikanischer Spieler in allen drei WM-Gruppenspielen treffen.

0:00 Uhr: Schottland - Brasilien (LIVE-Ticker >>>)

Brasilien hat die besten Karten auf den Gruppensieg, muss dafür allerdings Schottland schlagen. Die "Bravehearts" wollen die eigenen Hoffnungen auf die K.o.-Phase am Leben halten.

Die "Selecao" bezwang Haiti zuletzt souverän 3:0, ist von der Topform jedoch noch weit entfernt. Der aktuelle Schnitt von zehn Torschüssen pro Spiel ist der niedrigste bei einer WM-Endrunde seit 1966.

Schottland muss einen Fluch besiegen - in acht Duellen mit Teams aus Südamerika schauten nur zwei Remis und sechs Niederlagen heraus.

3:00 Uhr: Südafrika - Südkorea (LIVE-Ticker >>>)

Südafrika muss unbedingt gewinnen, um eine realistische Chance auf das Weiterkommen unter die letzten 32 zu haben.

Südkorea reicht hingegen bereits ein Unentschieden, um den zweiten Platz in der Gruppe A hinter Mexiko zu fixieren.

Dass es hier einen Sieg geben wird, scheint wahrscheinlich zu sein, denn die Mannschaft von Hong Myung-bo hat keines seiner letzten zehn Spiele mit einem Unentschieden beendet (6 Siege, 4 Niederlagen).

3:00 Uhr: Tschechien - Mexiko (LIVE-Ticker >>>)

Ähnliche Ausgangslage wie im Parallelspiel: Tschechien braucht einen Sieg für die Chance auf die K.o.-Phase, während der Co-Gastgeber bereits sicher im Sechzehntelfinale steht.

Seit 1982 haben die Tschechen bei keiner Teilnahme an einer WM alle drei Gruppenspiele ohne Sieg beendet. Ein Erfolg könnte die erste Teilnahme an der K.o.-Runde seit 1990 bringen.

Mexiko ist gegen Südafrika (2:0) und Südkorea (1:0) ohne Gegentor geblieben und könnte erstmals in der WM-Historie alle drei Gruppenspiele gewinnen.

22:00 Uhr: Curacao - Elfenbeinküste (LIVE-Ticker >>>)

Für Curacao lebt der Traum vom Sechzehntelfinale: Beim historischen 0:0 gegen Ecuador war Torwart Eloy Room mit etlichen Paraden der Held des Abends.

Die Elfenbeinküste musste gegen Deutschland eine bittere Pille schlucken, führte lange mit 1:0 - und ging schließlich durch einen Treffer in der Nachspielzeit mit 1:2 als Verlierer vom Platz.

Die Ivorer haben das Weiterkommen weiter in der eigenen Hand, ein Punkt würde dafür bereits reichen. Curacao braucht hingegen wohl einen Sieg.

22:00 Uhr: Ecuador - Deutschland (LIVE-Ticker >>>)

Deutschland kann beruhigt in das letzte Gruppenspiel gehen: Erstmals seit dem WM-Titel 2014 wurde die Vorrunde überstanden, die DFB-Elf steht nach Siegen gegen Curacao (7:1) und die Elfenbeinküste (2:1) bereits als Gruppensieger fest.

Deutschlands Mann des Turniers ist bislang Deniz Undav. Der Stuttgart-Torjäger kam in beiden Partien als Joker zum Einsatz, führte die Nagelsmann-Truppe zuletzt per Doppelpack zum Sieg und hält bei fünf Torbeteiligungen.

Ecuador enttäuscht hingegen bei dieser WM: Sowohl gegen die Elfenbeinküste (0:1) als auch Curacao (0:0) gelang kein Tor. "La Tri" wird einen Erfolg für den Einzug in die K.o.-Runde brauchen.

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