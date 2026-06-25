Tschechien scheidet gegen Mexiko sang- und klanglos aus

Mexiko siegt am letzten Spieltag der Gruppe A mit 3:0 gegen Tschechien. Co-Gastgeber Mexiko gewinnt mit drei Siegen aus drei Spielen und ohne jegliches Gegentor die Gruppe A deutlich. Tschechien schließt die Gruppe auf dem letzten Tabellenplatz ab.

Mexiko ist schon vor dem Spiel fix Gruppensieger und geht die Partie mit einer durchrotierten Mannschaft ohne großen Druck an. Anders Tschechien: Sollten die Truppe von Teamchef von Miroslav Koubek nicht gewinnen, ist ihnen der Heimflug sicher.

Die bis dahin enttäuschenden Tschechen zeigen sich auch spielerisch verbessert und kommen nach acht Minuten zur ersten Chance des Spiels. Denis Višinský erbt nach einem weiten Einwurf von Vladimír Coufal den Ball im Sechzehner und verfehlt die lange Ecke nur um Zentimeter. Višinský ist überhaupt der aktivste Tscheche und verfehlt auch etwas später mit einem Weitschuss nur knapp (15.). Auch ein sehenswertes Dribbling im Strafraum bringt Višinský nicht den gewünschten Torerfolg (27.).

Tschechien bleibt defensiv löchrig

Mexiko kommt erst nach mehr als einer halben Stunde zum ersten Abschluss, Israel Reyes platziert seinen akrobatischen Fallrückzieher aber neben das Gehäuse (37.). Kurz danach muss der tschechische Schlussmann Matěj Kovář erstmals eingreifen, er faustet einen wuchtigen Abschluss von Jorge Sánchez weg (39.). So geht es in einem körperlich harten, aber sonst wenig bemerkenswerten Spiel torlos in die Halbzeit.

Nach der Pause rutschen die Tschechen wieder in die Passivität und überlassen Mexiko Ball und Raum. Das rächt sich in Minute 55: Drei Tschechen können Luis Romo im Mittelfeld nicht stoppen, er schickt Mateo Chávez auf der rechten Seite in die Tiefe. Michal Sadílek grätscht auch vorbei, Chávez hat freie Bahn und schiebt das Leder an Kovář vorbei ins Tor.

Mit Slapstick zum 2:0

Das 1:0 für Mexiko entpuppt sich als Wirkungstreffer, Tschechien fällt auseinander. Kovář kann dem schon wieder durchgebrochenen Chávez zwar den Ball vom Fuß schieben, hält das Leder aber eben nicht fest. Tomáš Holeš will noch irgendwie klären und schießt den inzwischen am Boden liegenden Chávez ab, von ihm prallt der Ball zu Julián Quiñones. Und der schiebt grinsend ein, es steht 2:0 und Tschechien ist ausgeschieden.

Abschied einer Legende

Eine knappe Viertelstunde vor Schluss wechselt Mexiko sogar den Torhüter aus, um dem legendären "Memo" Ochoa einen Abschiedsauftritt vor eigenem Publikum zu ermöglichen. In der Nachspielzeit legt Álvaro Fidalgo noch das 3:0 nach, Mexiko gewinnt auch das dritte Gruppenspiel ohne Gegentreffer.