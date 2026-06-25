Bafana Bafana! Südafrika zieht in K.O.-Phase ein

Überraschung in Gruppe A!

Am dritten und letzten Spieltag besiegt Südafrika die favorisierten Südkoreaner und steht im Sechzehntelfinale einer Weltmeisterschaft! Das Goldtor erzielt Maseko (63.).

Schwacher Beginn von Südkorea

Die erste Chance hat Südkorea in Person von PSG-Superstar Kang-in-Lee, doch sein Schuss geht daneben (8.).

Danach kommt Südafrika auf. Zunächst wird Masekos Schuss geblockt (19.). Makgoba vergibt die größte Chance, er lässt einen Nachschuss aus wenigen Metern in abseitsverdächtiger Position aus (30.).

Nach einer enttäuschenden ersten Hälfte von Südkorea geht es torlos in die Pause.

Maseko bringt Südafrika in Front

Zur zweiten Halbzeit kommt Heung-Min Son neu in die Partie und muss mit ansehen, wie Südafrika in Führung geht: Joker Moremi wird auf die Reise geschickt und beweist mit einem Pass auf Maseko Übersicht. Der Rechtsaußen bleibt cool und trifft per Flachschuss zum 1:0 (63.).

Danach macht "Bafana Bafana" hinten dicht und lässt nichts mehr zu. Südkorea ist auch in Halbzeit zwei ideenlos und verliert nach einer schwachen Partie am Ende mit 0:1 gegen Südafrika.

Durch den Sieg steht Südafrika mit vier Punkten als Gruppenzweiter fix in der K.O.-Phase, Südafrika muss als Dritter noch um den Einzug ins Sechzehntelfinale zittern.