Südafrika Südafrika RSA
Südkorea Südkorea KOR
Endstand
1:0
0:0 , 1:0
  • Thapelo Maseko
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bafana Bafana! Südafrika zieht in K.O.-Phase ein

Nach einem katastrophalen WM-Start steigert sich die Mannschaft von Hugo Broos kontinuierlich und zieht mit einem Sieg gegen Südkorea erstmals in eine WM-K.O.-Phase ein.

Bafana Bafana! Südafrika zieht in K.O.-Phase ein Foto: © IMAGO / ZUMA Press
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Überraschung in Gruppe A!

Am dritten und letzten Spieltag besiegt Südafrika die favorisierten Südkoreaner und steht im Sechzehntelfinale einer Weltmeisterschaft! Das Goldtor erzielt Maseko (63.).

Schwacher Beginn von Südkorea

Die erste Chance hat Südkorea in Person von PSG-Superstar Kang-in-Lee, doch sein Schuss geht daneben (8.).

Danach kommt Südafrika auf. Zunächst wird Masekos Schuss geblockt (19.). Makgoba vergibt die größte Chance, er lässt einen Nachschuss aus wenigen Metern in abseitsverdächtiger Position aus (30.).

Nach einer enttäuschenden ersten Hälfte von Südkorea geht es torlos in die Pause.

Maseko bringt Südafrika in Front

Zur zweiten Halbzeit kommt Heung-Min Son neu in die Partie und muss mit ansehen, wie Südafrika in Führung geht: Joker Moremi wird auf die Reise geschickt und beweist mit einem Pass auf Maseko Übersicht. Der Rechtsaußen bleibt cool und trifft per Flachschuss zum 1:0 (63.).

Danach macht "Bafana Bafana" hinten dicht und lässt nichts mehr zu. Südkorea ist auch in Halbzeit zwei ideenlos und verliert nach einer schwachen Partie am Ende mit 0:1 gegen Südafrika.

Durch den Sieg steht Südafrika mit vier Punkten als Gruppenzweiter fix in der K.O.-Phase, Südafrika muss als Dritter noch um den Einzug ins Sechzehntelfinale zittern.

Mehr zum Thema

Überraschung geglückt! Südafrika schlägt Südkorea

Überraschung geglückt! Südafrika schlägt Südkorea

FIFA WM
WM-Programm, 25. Juni: Letzter Gruppenauftritt von Deutschland

WM-Programm, 25. Juni: Letzter Gruppenauftritt von Deutschland

FIFA WM
WM-Programm, 24. Juni: Kanada gegen die Schweiz um Gruppensieg

WM-Programm, 24. Juni: Kanada gegen die Schweiz um Gruppensieg

FIFA WM
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Südafrika - Südkorea

WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Südafrika - Südkorea

FIFA WM
WM-Programm, 24. Juni: Kanada gegen die Schweiz um Gruppensieg

WM-Programm, 24. Juni: Kanada gegen die Schweiz um Gruppensieg

FIFA WM
1
Weiße Weste behalten! Mexiko schlägt auch Tschechien

Weiße Weste behalten! Mexiko schlägt auch Tschechien

FIFA WM
WM 2026: Die Tabelle der Gruppe A

WM 2026: Die Tabelle der Gruppe A

FIFA WM

Kommentare

FIFA WM 2026 Fußball Südafrika (Team Fußball) Südkorea (Team Fußball)