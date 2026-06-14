WM-Update: Brasilien patzt, Ancelotti hadert und Neuer ist zurück

Die Fußball-Weltmeisterschaft nimmt weiter Fahrt auf! Auch in dieser Nacht war einiges los.

So patzte der Rekordweltmeister und Teamchef Carlo Ancelotti haderte. Beim DFB gibt es das Comeback von Manuel Neuer, zwei Jahre nach seinem Rücktritt aus dem Nationalteam.

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WM-Update:

Rekordweltmeister Brasilien muss sich zum Auftakt mit einem Remis im Kracher der Gruppe C gegen Marokko begnügen. Das Spiel endet 1:1.

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DFB-Teamchef legte sich vor der Partie gegen Underdog Curacao fest, dass Manuel Neuer sein Comeback für Deutschland feiern wird und rechtzeitig wieder fit geworden ist.

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Schottland gelingt gegen Haiti der erste Sieg bei einer WM-Endrunde seit 1990. Aston-Villa-Legionär John McGinn wird zum Helden

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Carlo Ancelotti zeigt sich nach seinem WM-Debüt als Brasilien-Coach nicht sonderlich zufrieden und fordert eine Leistungssteigerung in den kommenden Partien.

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Die FIFA gibt beim Spiel zwischen der Schweiz und Katar einen technischen Fehler zu, der jedoch keine Auswirkungen auf den Elfmeter hatte.

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