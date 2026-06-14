Ancelotti über Brasilien: "Müssen besser werden"

Zwei Teams - zwei Serien!

Brasilien hat in seiner Geschichte noch nie das erste WM-Spiel verloren, Marokko noch nie gewonnen. Beide Serien gehen nach dem Auftaktspiel in Gruppe C weiter. Der Kracher endete leistungsgerecht mit 1:1.

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Sehnsüchtiges Warten auf den sechsten Stern

Ein Ergebnis, so der Eindruck nach der Leistung in der zweiten Halbzeit, mit dem beide Teams gut leben konnten. Historisch gesehen aber wohl mehr die Nordafrikaner.

Denn in Brasilien sind die Ansprüche dann doch nochmal eine Stufe höher. Seit 2002 wartet der Rekordweltmeister auf den großen Wurf und den sechsten Stern auf dem gelben Trikot.

2006, 2010, 2018 und 2022 scheiterte man im Viertelfinale, bei der Heim-WM 2014 im Halbfinale desaströs gegen den späteren Weltmeister Deutschland.

WM-Debüt für Carlo Ancelotti

Damit nach 24 Jahren des Wartens der Titel wieder einmal nach Brasilien wandert, wurde mit Star-Coach Carlo Ancelotti eine echte Ikone als Teamchef verpflichtet. Der ehemalige Real-Trainer übernahm die Selecao im Mai vergangenen Jahres, holte seitdem sieben Siege aus 13 Spielen.

Gegen Marokko stand er nun erstmals in seiner Trainerkarriere bei einem WM-Spiel an der Seitenlinie. Mit seinem Debüt war er nach Schlusspfiff nicht sonderlich zufrieden.

"Das war eine schwierige Partie gegen eine starke Mannschaft. In der ersten Halbzeit hatten wir keinen Zugriff auf das Spiel", sagte Trainer Carlo Ancelotti leicht angesäuert. Die zweite Hälfte sei seinem Team zwar "besser gelungen", dennoch forderte er: "Wir müssen besser werden."

Nach dem Spiel gegen Marokko warten jetzt mit Haiti und Schottland zwei "Pflichtsiege" auf seine Mannschaft.

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