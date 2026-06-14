Brasilien Brasilien BRA Marokko Marokko MAR
Endstand
1:1
1:1 , 0:0
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Ancelotti über Brasilien: "Müssen besser werden"

Der Star-Trainer der Selecao zeigte sich nach Schlusspfiff nicht sonderlich zufrieden. Achraf Hakimi hingegen ist stolz auf sein Team.

Textquelle: © LAOLA1
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Zwei Teams - zwei Serien!

Brasilien hat in seiner Geschichte noch nie das erste WM-Spiel verloren, Marokko noch nie gewonnen. Beide Serien gehen nach dem Auftaktspiel in Gruppe C weiter. Der Kracher endete leistungsgerecht mit 1:1.

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Sehnsüchtiges Warten auf den sechsten Stern

Ein Ergebnis, so der Eindruck nach der Leistung in der zweiten Halbzeit, mit dem beide Teams gut leben konnten. Historisch gesehen aber wohl mehr die Nordafrikaner.

Denn in Brasilien sind die Ansprüche dann doch nochmal eine Stufe höher. Seit 2002 wartet der Rekordweltmeister auf den großen Wurf und den sechsten Stern auf dem gelben Trikot.

2006, 2010, 2018 und 2022 scheiterte man im Viertelfinale, bei der Heim-WM 2014 im Halbfinale desaströs gegen den späteren Weltmeister Deutschland.

WM-Debüt für Carlo Ancelotti

Damit nach 24 Jahren des Wartens der Titel wieder einmal nach Brasilien wandert, wurde mit Star-Coach Carlo Ancelotti eine echte Ikone als Teamchef verpflichtet. Der ehemalige Real-Trainer übernahm die Selecao im Mai vergangenen Jahres, holte seitdem sieben Siege aus 13 Spielen.

Gegen Marokko stand er nun erstmals in seiner Trainerkarriere bei einem WM-Spiel an der Seitenlinie. Mit seinem Debüt war er nach Schlusspfiff nicht sonderlich zufrieden.

"Das war eine schwierige Partie gegen eine starke Mannschaft. In der ersten Halbzeit hatten wir keinen Zugriff auf das Spiel", sagte Trainer Carlo Ancelotti leicht angesäuert. Die zweite Hälfte sei seinem Team zwar "besser gelungen", dennoch forderte er: "Wir müssen besser werden."

Nach dem Spiel gegen Marokko warten jetzt mit Haiti und Schottland zwei "Pflichtsiege" auf seine Mannschaft.

Der WM-Spielplan >>>

Der Glanz vergangener Tage

Der Glanz vergangener Tage
Noch kann Neymar sein Team nur von der Seite unterstützen.
Foto: ©IMAGO / Brazil Photo Press

Noch nicht mit dabei war mit Neymar der Superstar vergangener Tage. Der mittlerweile 34-Jährige fehlte noch angeschlagen und sah die Partie von der Seitenlinie.

Auch auf den Rängen fanden sich mit Ronaldo, Kaka und Roberto Carlos viele Legenden aus dem letzten Weltmeister-Team von 2002.

Will Brasilien aber bei dieser Endrunde um den Titel mitspielen, braucht es ohne Zweifel noch eine Leistungssteigerung. Gegen stark verteidigende Marokkaner fanden die Südamerikaner vor den Toren New Yorks selten den Glanz alter Tage.

Vinicius Junior sorgte zumindest mit seiner schönen Einzelaktion für den wichtigen Ausgleichstreffer (32.).

Marokko als Geheimfavorit?

Auf der anderen Seite stand eine Mannschaft aus Nordafrika, die bereits bei der letzten WM in Katar mit dem überraschenden Halbfinale gezeigt hat, wozu sie fähig ist. Nicht wenige sehen die Mannschaft von Mohamed Ouahbi auch deshalb als Geheimfavorit auf den Titel.

Die Marokkaner spielten vor allem zu Beginn der Partie sehr mutig und zielstrebig nach vorne und wurden schließlich auch mit dem herrlichen Führungstreffer durch Ismael Saibari belohnt (21.).

Am Ende musste man sich mit dem leistungsgerechten Remis zufriedengeben. PSG-Star und Kapitän Achraf Hakimi resümierte die Partie wie folgt: "Es war keine einfache Partie, sie waren ein sehr guter Gegner. Wir haben Unentschieden gespielt, aber es war eine gute Performance von uns. Jetzt wollen wir uns steigern."

Der Auftritt macht in jedem Fall Hoffnung: "Wir werden aus den Fehlern lernen, aber wir müssen immer weitermachen und das in den nächsten Spielen besser machen."

Dann kann vielleicht das Märchen von 2022 wiederholt werden. Oder sogar getoppt?

Die Tore der Partie im VIDEO:

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#48 - Jordanien
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