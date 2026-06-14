McGinn schießt Schottland zu Auftaktsieg über Haiti

Perfekter Start ins WM-Turnier für die Schotten!

Die Europäer setzen sich in Gruppe C gegen Haiti knapp mit 1:0 durch. Das Goldtor erzielt John McGinn bereits in Durchgang eins. Das Parallelspiel zwischen Brasilien und Marokko endete 1:1.

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Mutiger Beginn

Von der ersten Minute an gestaltet sich ein offenes Spiel, mit Chancen auf beiden Seiten. Zuerst setzt McTominay einen Kopfball über das Tor (7.), dann haut Bellegarde die Kugel auf der anderen Seite aus aussichtsreicher Position deutlich über das Gehäuse (11.).

Generell präsentieren sich die Haitianer sehr mutig im Spiel nach vorne, die besseren Chancen hat aber Schottland. So trifft Starspieler und Neapel-Legionär McTominay nur den Pfosten (17.).

McGinn trifft aus dem Rückraum

Nach einer knappen halben Stunde gehen die Europäer schließlich in Führung. McGinn kommt im Rückraum zum Abschluss, Bellegarde fälscht entscheidend ab und so landet der Ball im Netz von Haiti (28.).

Der Underdog lässt sich davon aber nicht unterkriegen und kommt beinahe zum Ausgleich. Hanley bekommt in letzter Sekunde aber noch den Fuß dazwischen (34.).

Haiti drückt auf den Lucky Punch

Durchgang zwei gestaltet sich dafür völlig konträr zur ersten Hälfte. Die Partie ist sehr zerfahren und offensiv gibt es kaum Highlights. Das liegt auch daran, weil die Schotten deutlich tiefer stehen und so Haiti nicht mehr zur Geltung kommen kann.

In der Schlussphase dreht sich das Blatt jedoch wieder. Haiti wird stärker und drückt auf den Ausgleichstreffer, Schottland hingegen wirft alles rein und verteidigt konsequent. Kann selbst aber kaum mehr für Entlastung sorgen.

So bleibt es am Ende beim knappen 1:0-Sieg für die Schotten, die damit auch die Tabellenführung in Gruppe C übernehmen. Für die Europäer ist es der erste Sieg bei einer WM-Endrunde seit 1990.

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