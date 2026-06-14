NEWS

FIFA räumt technische Panne ein

Eine Szene im TV sorgte beim Remis zwischen Schweiz und Katar für Verwunderung. Die FIFA klärt nun auf.

FIFA räumt technische Panne ein Foto: © IMAGO / Icon Sportswire
Textquelle: © APA
Kommentare

Eine technische Panne hat für Verwirrung beim TV-Publikum während des WM-Spiels zwischen der Schweiz und Katar (1:1) gesorgt.

Die Tore der Partie im Video >>>

Weil eine Störung die Erstellung der Onside-Grafikanimation vor dem der Schweiz zugesprochenen Elfmeter verhinderte, rätselten Zuseher und Experten über eine mögliche Abseitsstellung vor dem Foul von Katars Tormann Mahmud Abunada an Remo Freuler. Die FIFA erklärte, dass der Arbeitsablauf des Video-Assistenten dadurch nicht beeinträchtigt gewesen sei.

Entscheidung des Schiedsrichters regelkonform

"Die vom VAR zur Überprüfung der Positionen der betreffenden Spieler verwendeten Linien ergaben in keiner der beiden Situationen unmittelbar vor der Elfmeterentscheidung, dass sich der Angreifer in einer Abseitsposition befand", hieß es in der Mitteilung des Fußball-Weltverbandes.

Somit sei die Entscheidung des Schiedsrichters regelgerecht gewesen. Breel Embolo (17. Minute) hatte den Strafstoß zur Führung für die Eidgenossen verwandelt. Katar glich in der Nachspielzeit jedoch noch aus.

Alle News zur FIFA WM 2026 >>>

Mehr zum Thema

VIDEO: Saibari schockt Brasilien - Vinicius antwortet perfekt

VIDEO: Saibari schockt Brasilien - Vinicius antwortet perfekt

FIFA WM
Ancelotti über Brasilien: "Müssen besser werden"

Ancelotti über Brasilien: "Müssen besser werden"

FIFA WM
WM 2026 LIVE: Haiti - Schottland

WM 2026 LIVE: Haiti - Schottland

FIFA WM
WM 2026: Die aktuelle Torschützenliste

WM 2026: Die aktuelle Torschützenliste

FIFA WM
Kein Sieger! Brasilien zum Auftakt von Marokko gestoppt

Kein Sieger! Brasilien zum Auftakt von Marokko gestoppt

FIFA WM
1
VIDEO: Hier schockt Katar die Schweiz in der Nachspielzeit

VIDEO: Hier schockt Katar die Schweiz in der Nachspielzeit

FIFA WM
So geht es mit Rangnicks Trainerteam weiter

So geht es mit Rangnicks Trainerteam weiter

ÖFB-Team

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Fifa