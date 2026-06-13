WM-Programm, 14. Juni: Die Türkei startet ins Turnier
Am Abend geht es dann auch für Deutschland los. Die Spiele am 14. Juni im Überblick:
Die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 nimmt Fahrt auf!
Ein Überblick über den Zeitplan:
Programm, 14. Juni (MEZ):
00:00 Uhr: Brasilien - Marokko (LIVE-Ticker >>>)
Das Duell gilt als eines der attraktivsten Gruppenspiele der ersten WM-Tage
Der Ausgang könnte bereits richtungsweisend für den Kampf um Platz 1 in der Gruppe C sein.
03:00 Uhr: Haiti - Schottland (LIVE-Ticker >>>)
Haiti bestreitet erst seine zweite WM-Endrunde nach 1974. Schottland ist erstmals seit der WM 1998 wieder bei einer WM dabei.
Haiti und Schottland treffen erstmals überhaupt aufeinander.
06:00 Uhr: Australien - Türkei (LIVE-Ticker >>>)
Die Türkei kehrt erstmals seit der WM 2002 auf die Weltbühne zurück. Damals erreichte sie sensationell den dritten Platz.
Australien erreichte bei der WM 2022 das Achtelfinale und zählt zu den konstantesten Teilnehmern aus Asien.
19:00 Uhr: Deutschland - Curacao (LIVE-Ticker >>>)
Deutschland geht als klarer Favorit in die Gruppe und will nach den Vorrunden-Aus 2018 und 2022 wieder ein erfolgreiches WM-Turnier spielen.
Curaçao feiert bei der WM 2026 seine erste Teilnahme an einer Weltmeisterschaft.
22:00 Uhr: Niederlande - Japan (LIVE-Ticker >>>)
Die Niederlande gehören zu den traditionsreichsten WM-Nationen und standen bereits dreimal im WM-Finale (1974, 1978, 2010).
Japan nimmt zum achten Mal in Folge an einer WM teil und qualifizierte sich als erstes Team außerhalb der Gastgeberländer für die WM 2026.
Programm, 15. Juni (MEZ):
01:00 Uhr: Elfenbeinküste - Ecuador (LIVE-Ticker >>>)
Die Elfenbeinküste ist zum vierten Mal bei einer WM dabei, überstand jedoch nie die Gruppenphase.
Ecuador schaffte es 2006 immerhin bis ins Achtelfinale.
04:00 Uhr: Schweden - Tunesien (LIVE-Ticker >>>)
Schweden und Tunesien haben noch nie bei einer WM gegeneinander gespielt.
Während Schweden 1958 im WM-Finale stand, hat es Tunesien noch nie über die Gruppenphase hinaus geschafft.
18:00 Uhr: Spanien - Kap Verde (LIVE-Ticker >>>)
Kap Verde ist zum ersten Mal bei einer WM dabei, ein Punktgewinn gegen Europameister und Titel-Mitfavorit Spanien wäre eine Sensation.
21:00 Uhr: Belgien - Ägypten (LIVE-Ticker >>>)
Äygpten ist zum vierten Mal für eine WM qualifiziert, wartet aber noch auf den ersten Sieg bei einer Endrunde.
Belgiens goldene Generation ist zwar in die Jahre gekommen, dennoch zählt man 2026 zum erweiterten Kreis an Top-Nationen.
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