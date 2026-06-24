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WM-Update: Altstar vor Comeback, Mitfavorit patzt

Die späten Spiele des vergangenen Tages waren nicht unbedingt torreich. Dafür gibt es gute Neuigkeiten bezüglich eines bekannten Namens.

WM-Update: Altstar vor Comeback, Mitfavorit patzt Foto: © IMAGO / Fotoarena
Textquelle: © LAOLA1
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Rein in den nächsten WM-Tag!

LAOLA1 bringt euch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand - das ist in der Nacht passiert:

WM-Update

  • An ein starkes Auftaktspiel kann England gegen Ghana nicht anknüpfen.

Kein Durchkommen: England beißt sich an Ghana die Zähne aus

  • Das 0:0 gegen Ghana war zugleich auch ein Spiel der Rekorde. Unter anderem hatte England mehr Ballbesitz bei einer WM als jedes Team zuvor, das in dem jeweiligen Match torlos blieb.

Englands 0:0 gegen Ghana bringt mehrere unrühmliche Rekorde

  • Immerhin ein Tor fällt im Duell zwischen Panama und Kroatien. Die Mittelamerikaner präsentieren sich aber ordentlich.

Kroatien kickt Panama mit Ach und Krach aus dem Turnier

  • Nach Lionel Messi und Cristiano Ronaldo dürfte nun auch endlich Neymar in die WM 2026 einsteigen. Brasilien-Teamchef Carlo Ancelotti traut dem Altstar sogar die Startelf zu.

Startet Neymar sogar bei Comeback? "Er kann 90 Minuten spielen"

  • Zu guter letzt löst Kolumbien mit einem knappen Sieg über DR Kongo das Sechzehntelfinal-Ticket.

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