WM-Update: Altstar vor Comeback, Mitfavorit patzt
Die späten Spiele des vergangenen Tages waren nicht unbedingt torreich. Dafür gibt es gute Neuigkeiten bezüglich eines bekannten Namens.
Rein in den nächsten WM-Tag!
LAOLA1 bringt euch mit dem WM-Update auf den aktuellsten Stand - das ist in der Nacht passiert:
WM-Update
An ein starkes Auftaktspiel kann England gegen Ghana nicht anknüpfen.
Kein Durchkommen: England beißt sich an Ghana die Zähne aus
Das 0:0 gegen Ghana war zugleich auch ein Spiel der Rekorde. Unter anderem hatte England mehr Ballbesitz bei einer WM als jedes Team zuvor, das in dem jeweiligen Match torlos blieb.
Englands 0:0 gegen Ghana bringt mehrere unrühmliche Rekorde
Immerhin ein Tor fällt im Duell zwischen Panama und Kroatien. Die Mittelamerikaner präsentieren sich aber ordentlich.
Kroatien kickt Panama mit Ach und Krach aus dem Turnier
Nach Lionel Messi und Cristiano Ronaldo dürfte nun auch endlich Neymar in die WM 2026 einsteigen. Brasilien-Teamchef Carlo Ancelotti traut dem Altstar sogar die Startelf zu.
Startet Neymar sogar bei Comeback? "Er kann 90 Minuten spielen"
Zu guter letzt löst Kolumbien mit einem knappen Sieg über DR Kongo das Sechzehntelfinal-Ticket.
Ex-Glasner-Schützling schießt Kolumbien ins Sechzehntelfinale