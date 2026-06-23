-
Highlights: Algerien dreht Partie gegen Jordanien, erzwingt ÖFB-EntscheidungsspielFIFA WM 2026
-
Highlights: Haaland netzt auch gegen Senegal doppeltFIFA WM 2026
-
Highlights: Mbappe trifft auch gegen Irak doppeltFIFA WM 2026
-
Österreich vs. Argentinien: Warum griff der VAR nicht ein?Ansakonferenz
-
Highlights: Die Messi-Show gegen ÖsterreichFIFA WM 2026
-
Highlights: Hier erzielt Salah sein Rekord-Tor für ÄgyptenFIFA WM 2026
-
Highlights: Uruguay mit Mega-Patzer gegen Kap VerdeFIFA WM 2026
-
Highlights: Belgien verzweifelt am IranFIFA WM 2026
-
Highlights: Yamal und Oyarzabal zaubern bei Spanien-SiegFIFA WM 2026
-
Highlights: Japan schießt Tunesien ab und aus der WMFIFA WM 2026
NEWS
Fußball-WM um 4 Uhr: Kolumbien - DR Kongo
Die Kolumbianer könnten mit einem Sieg den Einzug ins Sechzehntelfinale perfekt machen. LIVE-Infos:
In Gruppe K der FIFA Weltmeisterschaft 2026 treffen am Mittwoch (MEZ/ab 04:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) Kolumbien und die DR Kongo aufeinander.
Die Kolumbianer konnten am ersten Spieltag einen 3:1-Sieg gegen Underdog Usbekistan feiern und sind damit mit drei Punkten Erster in der Gruppe.
Mit einem weiteren Sieg über Kongo wäre Kolumbien das Sechzehntelfinale nicht mehr zu nehmen.
Der Kongo überraschte mit einem 1:1-Remis gegen WM-Mitfavorit Portugal und tankte Selbstvertrauen. Gegen Kolumbien sind die Afrikaner leichter Außenseiter.
Alle Ergebnisse/Tabellen der WM 2026 >>>
Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>