In Gruppe K der FIFA Weltmeisterschaft 2026 treffen am Mittwoch (MEZ/ab 04:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) Kolumbien und die DR Kongo aufeinander.

Die Kolumbianer konnten am ersten Spieltag einen 3:1-Sieg gegen Underdog Usbekistan feiern und sind damit mit drei Punkten Erster in der Gruppe.

Mit einem weiteren Sieg über Kongo wäre Kolumbien das Sechzehntelfinale nicht mehr zu nehmen.

Der Kongo überraschte mit einem 1:1-Remis gegen WM-Mitfavorit Portugal und tankte Selbstvertrauen. Gegen Kolumbien sind die Afrikaner leichter Außenseiter.

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